力挺發展中國家！習近平G20致詞批「不該搞排他小圈子」

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習近平以「不點名」的暗示方式批評指出，靠意識形態劃線、搞集團政治和陣營對抗，「只會割裂及阻礙全球發展」，更稱人類文明已經進入21世紀，「冷戰思維早已過時」，不應該以鄰為壑構築小院高牆、搞封閉排他的「小圈子」。
致詞期間習近平有數項主張，全球發展方面他表達對發展中國家的關切，先稱現代化不是哪個國家的特權，又稱中方支持非洲聯盟加入20國集團，建設全球經濟復甦夥伴關係比過去任何時候都更重要；在遏止全球通膨方面，已開發經濟體要減少貨幣政策調整的負面外溢效應，表示中方緩債總額在20國集團成員中最大，「為有關發展中國家渡過難關提供了支持」。
在對抗疫情方面，習近平敦促深化抗疫國際合作，提升疫苗、藥物在發展中國家的可及性和可負擔性，為經濟復甦營造良好環境；應對氣候變化挑戰、向綠色低碳發展轉型層面，表示必須本著共同但有區別的責任原則，在資金、技術、能力建設等方面為發展中國家提供支持，積極開展綠色金融合作，確保轉型過程中不影響經濟和民生。
至於提到全球發展領域最緊迫的挑戰，他認為糧食與能源安全是關鍵。習近平指出堅決反對將糧食、能源問題「政治化、工具化、武器化」，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。
最後還提到中共近期舉行了第20次全國代表大會，而中國將會以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，堅定不移走和平發展道路，以深化改革、擴大開放為世界提供更多機遇。