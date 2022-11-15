青少年自殺率增因高樓太多？兒少團體籲衛福部嚴懲官員

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國際審查委員Laura Lundy今天提問，台灣的生育率很低，但兒少死亡率卻很高，特別是自殺和交通事故的死亡率，想了解死因追溯的議題，自殺多半是個人因素，但有無做過研究，是因為兒少有精神健康問題，還是出自於結構性問題，比如學校壓力太大？
衛福部心理健康司官員回應，「這5年大家可以看到，在青年、青少年自殺率突然增加，但若扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，也就是說，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺。」
對此，台少盟表示，衛福部官員說青少年是「衝動性自殺」，但即便扣除跳樓自殺這個類別，官員仍無法解釋青少年自殺率為什麼年年攀升，衛福部不僅沒有正面回答國際委員問題，甚至顯示出「主責國人心理健康與自殺防治的政府部門」專業度遠遠不足。台少盟無法容忍官員漠視社會結構性問題，推諉需改善兒少心理健康的國家責任！
台少盟指出，有學生反映，就算是拿到5年500億頂尖大學計畫的學校，學生在學校搶心輔資源，仍形同搶演唱會門票一樣困難，且期中考、期末考期間較多學生情緒低落，課業壓力太大明顯是個需要重視的議題。
針對衛福部官員說法，台少盟要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員；正視兒少心理健康議題，增聘校園專輔人力；全面檢討校園問題申訴機制，破除河蟹黑幕。
人本教育基金會也表示，政府並沒有好好調查過環境或結構性因素，這正是因為，政府太習慣於把精神困擾、自殺事件都歸因到個人，所以在詢問之下，才胡亂說了是高樓增加。
人本教育基金會建議政府對所有青少年自殺事件，展開死因回溯調查研究，調查應當要關注危險環境因素或結構性因素；政府在處理青少年自殺議題時，應加強處理造成青少年情緒困擾的原因，例如兒少遭受身心壓力或課業壓力過重的問題，政府要從源頭處理，不要等到兒少精神出現困擾了，才給予支持；當孩子處於身心暴力時，學校應立即有所反應。
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