青少年自殺率增因高樓太多？兒少團體籲衛福部嚴懲官員

▲衛福部官員稱，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺。（圖／翻攝自衛福部社家署影片）
▲衛福部官員稱，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺。（圖／翻攝自衛福部社家署影片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-15 19:41:08

聯合國兒童權利公約國際審查近日在台北國際會議中心舉行第二場國家報告，今（15）日有國際審查委員關心兒少自殺比率高的原因，衛福部官員稱，青少年自殺率高，是因為台灣高樓的增加，引發各界熱議。台少盟表示，針對該名官員離譜說法，衛福部應公開道歉、嚴懲不適任官員；台灣青少年心理健康問題刻不容緩，衛福部做為主責部門，更不應該鬧出如此國際笑話！

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兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議，邀請5位來自荷蘭、英國、澳洲、愛爾蘭及塞爾維亞的聯合國兒童權利委員會專家來台，共同檢視我國近5年來兒童人權的重要發展。

國際審查委員Laura Lundy今天提問，台灣的生育率很低，但兒少死亡率卻很高，特別是自殺和交通事故的死亡率，想了解死因追溯的議題，自殺多半是個人因素，但有無做過研究，是因為兒少有精神健康問題，還是出自於結構性問題，比如學校壓力太大？

衛福部心理健康司官員回應，「這5年大家可以看到，在青年、青少年自殺率突然增加，但若扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，也就是說，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺。」

對此，台少盟表示，衛福部官員說青少年是「衝動性自殺」，但即便扣除跳樓自殺這個類別，官員仍無法解釋青少年自殺率為什麼年年攀升，衛福部不僅沒有正面回答國際委員問題，甚至顯示出「主責國人心理健康與自殺防治的政府部門」專業度遠遠不足。台少盟無法容忍官員漠視社會結構性問題，推諉需改善兒少心理健康的國家責任！

台少盟指出，有學生反映，就算是拿到5年500億頂尖大學計畫的學校，學生在學校搶心輔資源，仍形同搶演唱會門票一樣困難，且期中考、期末考期間較多學生情緒低落，課業壓力太大明顯是個需要重視的議題。

針對衛福部官員說法，台少盟要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員；正視兒少心理健康議題，增聘校園專輔人力；全面檢討校園問題申訴機制，破除河蟹黑幕。

人本教育基金會也表示，政府並沒有好好調查過環境或結構性因素，這正是因為，政府太習慣於把精神困擾、自殺事件都歸因到個人，所以在詢問之下，才胡亂說了是高樓增加。

人本教育基金會建議政府對所有青少年自殺事件，展開死因回溯調查研究，調查應當要關注危險環境因素或結構性因素；政府在處理青少年自殺議題時，應加強處理造成青少年情緒困擾的原因，例如兒少遭受身心壓力或課業壓力過重的問題，政府要從源頭處理，不要等到兒少精神出現困擾了，才給予支持；當孩子處於身心暴力時，學校應立即有所反應。

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