求職詐騙淪「豬仔」再一樁！警衝三芝民宅　再逮6嫌救1人

▲警方獲報三芝區有詐騙集團囚禁被害者，循線破門逮2名詐騙集團成員、救出1名被害人。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報三芝區有詐騙集團囚禁被害者，循線破門逮2名詐騙集團成員、救出1名被害人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-11-15 20:25:242022-11-15 21:34:38

檢警再破獲一起「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁求職者案件！新北市一名30歲林姓男子，在臉書上看到徵才訊息後，前往三芝區面試，卻遭詐騙囚禁在淺水灣某社區中，他佯稱自己的慢性病藥已吃完才遭釋放，林男隨後趕緊報案，還稱該處另1人遭囚禁；警方接獲報案後，當晚即循線展開攻堅，先逮捕2名屋內詐團成員，隔日再逮4名涉案嫌犯，並救出另1名遭囚的38歲楊姓男子，查扣屋內金融卡、信用卡、銀行存簿、手機、西瓜刀、安非他命等證物。

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▲警方獲報三芝區有詐騙集團囚禁被害者，循線破門逮2名詐騙集團成員、救出1名被害人。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報三芝區有詐騙集團囚禁被害者，循線破門逮2名詐騙集團成員、救出1名被害人。（圖／翻攝畫面）
日前新北市警方破獲「台版柬埔寨」詐團案，救出遭囚禁在淡水、桃園中壢區共58名被害者，但其中3名死者不幸被棄屍，相關案情檢警仍不斷深入調查、追蹤；14日台北市警局刑警大隊偵八隊又接獲情資，指1名台南市21歲郭姓男子，在網路上以徵人為幌子，囚禁受害的求職者，並藏匿在多個租屋處，且不斷變更地點，範圍遍及台北、台中、苗栗等地區，若有不從則以電棒攻擊，台中地檢署於8日至12日發動三波搜索，順利救出遭囚禁被虐的6名受害人，並帶回涉案9人，其中7人聲押獲准。

沒想到，警方12日又接獲一名林姓男子報案，稱自己8日在臉書看見徵才訊息後，前往三芝區面試，一見到面就遭對方沒收手機、證件，第四天他向犯嫌表示自己有心臟病、糖尿病等慢性疾病，藥已經吃完，詐團擔心他會有生命危險，遂將他釋放，林男隨後趕緊方報案，還稱該處還有1人遭囚禁。

▲警方獲報三芝區有詐騙集團囚禁拘禁被害者，循線破門逮2名詐騙集團成員，救出1名被害人。（圖／翻攝畫面）
▲警方獲報三芝區有詐騙集團囚禁拘禁被害者，循線破門逮2名詐騙集團成員，救出1名被害人。（圖／翻攝畫面）
當天晚上，警方隨即與霹靂小組，前往三芝大型社區內，破門壓制、逮捕41歲及27歲陳姓男子，並救出遭囚禁的38歲楊姓被害人，初步檢視楊男未遭毆打或凌虐，身體也無明顯外傷；經溯源追查，警方隔日分別於新北市及桃園市拘提主嫌34歲陳男、25歲許女及協助湮滅證據的28歲姚男、26歲凌男等4人，全案警詢後依涉嫌組織犯罪、妨害自由、洗錢防制法、詐欺、毒品案移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，民眾在求職或有借錢需求，切勿輕信網路或通訊軟體上的廣告，交出自己的證件、銀行(網路銀行)帳戶或申辦門號，有任何疑問也可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。（編輯：林莞茜）

▲警方持續擴大溯源追查共犯及主謀，共逮補6名詐騙集團成員到案，全案警詢後依法移送偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲警方持續擴大溯源追查共犯及主謀，共逮補6名詐騙集團成員到案，全案警詢後依法移送偵辦。（圖／翻攝畫面）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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