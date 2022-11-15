求職詐騙淪「豬仔」再一樁！警衝三芝民宅　再逮6嫌救1人

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到，警方12日又接獲一名林姓男子報案，稱自己8日在臉書看見徵才訊息後，前往三芝區面試，一見到面就遭對方沒收手機、證件，第四天他向犯嫌表示自己有心臟病、糖尿病等慢性疾病，藥已經吃完，詐團擔心他會有生命危險，遂將他釋放，林男隨後趕緊方報案，還稱該處還有1人遭囚禁。
當天晚上，警方隨即與霹靂小組，前往三芝大型社區內，破門壓制、逮捕41歲及27歲陳姓男子，並救出遭囚禁的38歲楊姓被害人，初步檢視楊男未遭毆打或凌虐，身體也無明顯外傷；經溯源追查，警方隔日分別於新北市及桃園市拘提主嫌34歲陳男、25歲許女及協助湮滅證據的28歲姚男、26歲凌男等4人，全案警詢後依涉嫌組織犯罪、妨害自由、洗錢防制法、詐欺、毒品案移送士林地檢署偵辦。
淡水警分局呼籲，民眾在求職或有借錢需求，切勿輕信網路或通訊軟體上的廣告，交出自己的證件、銀行(網路銀行)帳戶或申辦門號，有任何疑問也可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995