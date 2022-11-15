拜習會過招！「世紀之握」藏密　肢體語言專家：展現權力

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不過在會議之前，兩人先在全球媒體鏡頭前互相致意。知名肢體語言專家詹姆斯（Judi James）對此作出分析，表示拜登在幾英尺遠的地方看到習近平，就微笑地張開雙臂，展現出心中的喜悅以及表達親切甚至友好的態度。
詹姆斯指出，「在中國，通常是由上級或較年長者先伸出手，且握手的力道也較輕」，但是拜登使用的是美國強力的握法，用自己的雙手包住習近平的手，緊緊握著習近平的手。詹姆斯指出，拜登刻意誇大並投射出溫暖甚至友情的信號，但也是把權力轉移至對自己有利的態勢」。
不過相較於拜登的積極，習近平反而顯得被動。在拜登誇大的握手之後，習近平才回應並模仿拜登的握手方式。「兩人手臂彎曲的角度相識，顯示出積極性，另外都同樣翹起大拇指，也暗示著相同意思。他們的手臂伸直、手掌張開，表明他們對會談的態度是開放的。
習近平握手3、4下之後，就順勢讓拜登轉身面對鏡頭，意味著「接手控制權」。詹姆斯指出，比起拜登露出牙齒、顯露緊張的笑容，習近平的笑容看起來更加成熟。拜登還在這時還做出了2種顯露出尷尬情緒的肢體語言，「拜登握手後，突然用手觸摸鼻子，似乎試圖隱藏他的表情或感受，隨後他臂呈現垂下狀態，卻不自然的微微往前、落在身體前方而非兩側」。
最後拜登把手放在習近平的背上，並「引導」對方前往會談地點，詹姆斯指出，這被視為是政治中一種權力舉動。
詹姆斯指出，像是握手這樣的形式是為了表達親切、友好態度，但是世界領導人之間的問候方式，還會包含一些微妙的權力和地位訊息。不過詹姆斯認為，儘管目前美中關係持續緊張，但亮人會面也向世界傳達出兩國之間仍能保持友好和禮貌。