不跟進藍綠打「親屬牌」 黃珊珊：答應過兒子不讓他曝光
2022年九合一選戰在即，距離投票日僅剩下不到兩週的時間。其中競爭激烈的台北市長選戰，國民黨候選人蔣萬安今（15）日首次請出有孕在身的妻子石舫亘替他掃街拜票。而民進黨候選人陳時中的太太孫琬玲，則也首次在陳時中的音樂會上以神秘嘉賓之姿現身演奏。不過無黨籍候選人黃珊珊則表示不會跟進，並強調從小就答應他不讓他暴露在鎂光燈下，「我答應他不讓他成為公眾人物，這事情我會做到。」
黃珊珊今日下午在電視政見發表會上表示，自己的親戚中多數都是軍人，無法公開替她助選；她自己也是個單親媽媽，且答應過小孩不會讓他成為公眾人物，「能依靠的家人，就是支持我的各位志工、偉大市民。」黃珊珊說，請所有市民和她當成家人，給予最大的支持。
而會後黃珊珊接受媒體訪問時，被問到近日來陳時中與蔣萬安分別都打出「夫人牌」，請出太太替其站台或是掃街拜票，是否會有所跟進找親戚一同拜票？對此黃珊珊則表示，自己有一個兒子，但從小就有答應過他「不會讓他暴露在鎂光燈下」，因此自己只有在現在才放放他小時候的照片，也不會在任何時候公開小孩子當下的照片。
「我答應他不讓他成為公眾人物，這事情我會做到。」黃珊珊說，而且自已也不覺得要靠家人才有辦法拉抬聲勢與選票，「我覺得選民是選我，事情也是我在做。」