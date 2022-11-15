民調穩當選還被恭喜？張博洋反駁：毫無樂觀空間

高雄市第七選區三民區因為人口減少，今年的九合一大選議員將少一席，由八席減少為七席，也就是說，現任議員至少有一人將要落馬，而今年又參選爆炸，呈現13選7席的競爭場面，現在地方卻傳出，新人參政的基進黨張博洋民調排名第四，可說是穩當選，對此張博洋強調，他的選情從一開始就毫無樂觀的空間，這種放話讓他的處境更加艱困危急。
張博洋說，最近在基層拜票，竟然有民眾跟他恭喜，說很多人在傳他民調第四名，認為他的選情很穩，還預祝高票當選，聽到這地方的耳語，讓他「十分擔憂」，因為一份民調動輒10萬以上，九月份一群熱心的支持者曾經集資做過一次民調後，他就沒有經費再做，而當時的名次就在當選邊緣，老實說其實是落選頭。
張博洋表示，有非常多前輩來私下告知，三民區的藍綠選民結構固定，在大黨夾殺、整體選情不熱的情況下，新人要突圍是非常非常困難的事，三民區此次席次又少一席，他的選情從一開始就毫無樂觀的空間，本來資源就不及大黨前輩，如今被傳第四名很穩，等同被放話選票很夠，如此一來只會導致他的處境更加艱困危急。
張博洋強調，他不是一個政治本科出身的人，也不喜歡過頭的操作，對於選舉的經驗並不豐富，這些算計真的比別人憨慢，當初出來參與公共事務，跟大家一樣是對韓國瑜看不下去，希望能夠改變被耽誤的高雄，所以勇敢的跟大家一起站出來罷韓，他認為，面對地方不利的耳語在發酵，最好的回應就是堅定意志，繼續努力再努力，讓光復高雄的精神延續，希望大家給他一個進到議會替高雄打拼、為大家服務的機會。