看好舊山線活化觀光商機 nice day義式冰淇淋搶先卡位
台鐵舊山線復駛計畫中，鐵道自行車路線可望由苗栗南延泰安后里，看好可能帶來觀光旅遊商機，當地冰淇淋工廠搶先在泰安車站旁佈點，打造「nice day美好一天」義式氷淇淋旗鑑店，三層樓建築前妝點巨型氷淇淋模型，可愛亮眼，成為網打卡新地標。負責人游志勇期待，未來能結合吃喝玩樂一起推動觀光產業，將遊客留在泰安。
「nice day美好一天」義式氷淇淋旗鑑店，日前結合公益盛大開幕，首日營業所得悉數捐給華山基金會，挹注獨居長輩年菜經費。此外，歡慶開幕，即日起至19日四人同行一人免費，吸引不少假日探訪泰安車站遊客上門嚐鮮，體驗植物手作課程，氣氛熱絡。
「nice day美好一天」負責人游志勇表示，舊山線復駛計畫，是要打造一條中臺灣觀光鐵道路線，其中三義至勝興、后里到舊泰安，將行駛特色觀光列車；勝興至舊泰安則行駛鐵道自行車，預計投入15億經費，工期約四年六個月。舊山線活化再利用，勢必創造觀光旅遊熱潮，地方相當期待，手腳快的早已搶先佈局。
游勇志在當地經營冰淇淋工廠，看好舊山線活化可望帶來觀光財，早已著手從義大利進口設備及原物料，搭配台灣四季當令水果、在地農特產等，研發義式冰淇淋，打造「nice day美好一天」新品牌，日昨已熱鬧開幕，期待「早卡位，早打響品牌名號」，再結合其它吃喝玩樂產業，一起開發當地觀光產業，將遊客留在泰安，創造就業機會，吸引年輕人回流。