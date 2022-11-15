台北市長要年輕、活力、有國際觀！蔣萬安：我是最好選擇

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蔣萬安並允諾，未來要幫台北人找回「三個家」，第一，要有安全的家；第二，要讓市民養得起家；第三，要能夠讓大家順暢的回家，因此當選台北市長後的第一要務，是全面推動都市更新，未來將針對策略性都市更新地區，專案檢討都市計畫、擴大市府的組織編制、強化都審效率、強化市府幕僚人力，再透過簡化、精進審議流程，加快都更速度，並同時以「青銀換居」和「包租代管」方式，讓長者能入住目前住家附近的社會住宅，獲得安居，也讓年輕人多一個選擇，可以租到價格、品質都合理的住宅。
此外，為了替台北人打造一條順暢的回家之路，蔣萬安說，未來將與新北市長侯友宜成立「雙北公共運輸委員會」，全面整理、優化跨市公車路線、提供新的公眾運輸服務模式。
為打造「多元共榮」的城市，蔣萬安也特別針對身心障礙者、原住民、孕婦、長輩、新住民等表達關懷，並提出政策，包含邀請身心障礙者共同參與制定道路交通的改善方案，改善道路平整、鼓勵店家改善無障礙環境；對於原住民，發行原住民身份認證卡，推動職業訓練課程，優化現有原住民耆老服務中心，並在內湖、文山、士林地區新設專屬原住民的文化健康站；對於新住民，成立新住民辦公室，在長照、就業、教育、居住、二代教育，都以單一窗口來簡化流程，另外擬定專屬新住民的長照政策；針對教育，鼓勵在幼兒階段就開始進行科技教育，開啟孩子探索世界好奇心，並推動以實戰為導向的技職教育，鼓勵學生用新科技和國際接軌；針對孕婦，則推動免費12次的產檢愛心專車，也加碼響應中央生育獎勵，生第一胎就補助4萬，縮短公托與私托的學費差距，減輕父母的經濟負擔。
過去在立法院衛環委員會，並被勞工界稱為「站神」，蔣萬安也特別針對勞工提出深化北市勞動教育、完善職場托育、提供青年求職津貼、提高勞動參與率、保障勞工職業安全、促進勞資協商等六大訴求。他強調，要透過這六大面向訴求，讓台北成為一座守護勞工的城市，讓每一位台北的勞工，都能無後顧之憂的好好工作。
針對「打造淨零碳排的城市」，蔣萬安表示，達成淨零願景，將是上任後要積極推動的目標，首先是打造「淨零社會住宅示範區」，未來會仿效國外的作法，打造安全、永續以及可負擔的社會住宅，優先提供經濟弱勢的市民居住；其次，「協助弱勢家庭汰換耗能家電」，推出以租代買家電共享服務，協助弱勢家庭也能減緩極端氣候帶來對生活的不便利；另外，推動餐廳、民眾採用「永續食材」，多多採買本土在地生產的新鮮食材、減少食物過度包裝、避免剩食產生，從日常生活中的飲食就能落實減碳，共同達成淨零的目標；再者，恢復「Youbike前三十分鐘免費」，鼓勵民眾運動健身。蔣說，未來是「污染者付費」的時代，排出的二氧化碳都會變成高昂的成本，而透過恢復Youbike前三十分鐘免費，讓市民騎自行車上班，或是騎自行車轉乘公車、搭乘捷運成為日常生活的一部分，全民共同節能減碳，打造綠色環保都市，這也是城市競爭力的展現。
蔣萬安也對台北市的「會展及觀光產業」提出了宏大的願景，表示國境解封後，旅遊市場將朝向精緻、多元、重視防疫發展，而台北要發揮自我優勢，帶頭做北台灣觀光產業的領頭羊，帶領周邊縣市出國宣傳觀光、一起打造會展產業的環境、好好規劃旅遊資源；例如淡蘭古道計畫，北北基宜可以採取跨域合作，從起點的艋舺，帶觀光客好好認識在地的歷史及文化；針對北市受疫情衝擊而蕭條沒落的各商圈，市府會採取商圈「主題定位模式」，輔導其各自打造品牌，做出市場區隔，透過優化不同商圈之間的交通與消費環境，鼓勵舉辦具有符合在地文化的商業活動等，使其成點、成線、成面，形塑台北漫步快活的休閒特色。
蔣萬安表示，未來也會導入「社區營造」與「地方創生」的精神與實務操作，並與城市行銷、觀光旅遊結合，推出一百條台北文化、生態小旅行路線，遍及台北市12個行政區；它可以是像大稻埕、西門町、康青龍這樣的特色街區之旅，也可以是如龍山寺、青山宮、霞海城隍廟、保安宮這樣的宗教宮廟歷史文化之旅，更可以是台北市畫廊藝術之旅，還可以是華山、松菸這樣的文創園區之旅；可以是木柵貓空茶鄉生態之旅，或是四獸山、內溝溪等近郊的生態小旅行；可以是陽明山古道、步道之旅，也可以是古蹟歷建文資之旅，或是台北Live House之旅、台北獨立書店之旅。
蔣萬安表示，期待未來由各種民間團體、文史工作室、藝文社團、生態團體乃至於旅行社、飯店業者，主動提出路線及方案建議，以公私協力、共創共榮的精神，由台北市政府提供行政協助、釋出政策資源、擴大培育文史、生態導覽專業志工及證照制度，讓每個居民及外國觀光客，只要到台北，就能輕鬆的親近大台北每個角落的故事。
蔣萬安表示，自己在台北出生、在台北成長，妻子在台北創業，也即將在台北迎來第三個孩子；台北成就了現在的蔣萬安，也正在形塑我的下一代的未來。他分享，孩子得立曾寫過一封信給，信裡中說「爸爸，我知道你在選市長，不論結果如何，我永遠站在你這邊。你改變了我的世界，以後，希望你也改變大家的世界，讓大家的生活更美好。」
蔣萬安說，看到這封信非常感動，因為對自己來說，台北市長不只是「工作」，而是一份「志業」，讓每一位市民朋友在這座城市好好生活、好好工作、好好度過每一天，「這不是我喊出來的口號，而是我真心的嚮往」。
最後，蔣萬安感性呼籲，未來的台北，一定要成為一座勇敢創新、不怕失敗、並且多元包容的嶄新城市；台北建城已經超過138週年，「我們有自己獨特的靈魂，不需要抄襲任何人；我們有最寬大的心胸，歡迎所有願意參與、願意讓台北更好的人，為了市民的權益及福祉，台北除了好，永遠要追求更好」。