裁判離婚重大事由案今言詞辯論　外遇夫竟稱被當提款機

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聲請人主張，雖然但書規定之目的可稱正當，但進一步不准在婚姻破綻歸責較重者請求離婚，此手段應無法通過比例原則的檢驗。此但書另與同婚施行法相較下，明顯為無正當理由的差別待遇，而違反平等原則，請求宣示此但書規定違憲而立即失效。
關係機關法務部次長陳明堂主張，釋字791對於通姦罪違憲的解釋，所提及的婚姻自由範圍是對於是否結婚、與何人結婚及兩願離婚，但未明列「裁判離婚」，民法規定沒有違反比例及平等原則。
法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，婚姻與家庭為社會形成與發展的基礎，受憲法制度性保障。婚姻不僅涉及當事人個人身分關係的變更，且與婚姻人倫秩序的維繫、家庭制度的健全、子女的正常成長等公共利益攸關。但書規定可達成婚姻制度性保障的社會性功能以及公共利益，且為最小侵害手段並具法益衡量的相稱性，此但書並非以「性傾向」為分類標準，請求宣告合憲。
然而，有一名外遇男的委任律師表示，當事人被老婆「當作提款機」，反讓大法官黃虹霞嚴肅指正，聲請人除了法官，都是有責的一方，也都承認外遇，「你們提到被對方當作提款機，不會覺得這樣的說法很傷人嗎？」釋字748號（同婚案）已明白告訴大家婚姻為「排他性之永久結合關係」，若照「你們」的主張，這件釋憲案可能要改寫婚姻的定義。
外遇者訴請離婚，是不是也要想想被離婚方的屈辱，應將心比心，有責一方受制於法規無法訴離覺得委屈，但對方也有委屈，家事法規常說「法不入家門」，但大法官在符合聲請要件下，必須受理案件，在兩難時，須做一個不得已的抉擇，但絕對不是在肯定外遇，更不是認為任何人都可背叛婚姻。
歷時約3小時言詞辯論，審判長許宗力宣示辯論終結，並將再指定宣示判決期日。