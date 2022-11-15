國民黨批1200首都圈月票　民進黨遺憾：毫無能力討論政見

我是廣告 請繼續往下閱讀
李坤城說明，雙北提出的1280通勤月票，是在站在本位主義的立場上來擴大個別縣市的使用，採取單點單項的擴充建議請客運業者及捷運公司加入，業者在個別收入增加並不高的狀況下，興趣不高，推動進度自然緩慢。
李坤城進一步說明，此次北北基桃4城市本著共榮共好、共同分擔的原則下，提出1200首都通交通月票的政見，擴大通勤通學、商務觀光、就醫購物的使用規模，不但可以進行城市內部當期多元運具使用，也可以進行城市間的多元運具使用。
李坤城指出，首都圈公共運輸使用率，直接影響空氣品質與交通安全，若能在都市間建立完善的公共運輸網絡，民眾就能進一步減少自駕車的使用，也能降低碳排放。北北基桃首都圈的交通共同治理，將有助於公共運輸使用更加有效率。
李坤城說，首都交通月票，不僅得到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及交通部長王國材的支持，並承諾要全力推動，更可為2050淨零排放路徑加快落實的腳步，這不僅是北北基桃多贏的政策，更是帶動首都圈治理質量的提升，成為其他縣市可以複製的政策。實在不知國民黨的反對，是為反對而反對，還是要阻礙北北基桃的城市進步與發展。
李坤城說，過去南部地區長期得不到國民黨政府的關愛，包含捷運等各種重大建設的經費都需要自力籌措，但民進黨用高效率與大魄力通過了高鐵延伸，還有高雄市長陳其邁四線齊發的捷運規劃、四橫四縱的公路網擴充，南部地區突飛猛進的發展是民眾都認同的，到底誰對南部的建設用心，不用講也看得出來。
至於國民黨亂批首都通月票政策是請鬼拿藥單，李坤城質疑，讓交通部長任內負責、稱職的林佳龍規劃，當然是好的選擇，「難不成要要請推動台中捷運藍線毫無成果，被更晚起步的高雄超車進度的盧秀燕、還是讓沒有政策規劃能力的侯友宜、在行政院長任內只補助桃園鐵路地下化不到200億，卻無視蘇貞昌補助800億的張善政、或是呆在台上，稿唸完就講不出話來的蔣萬安規劃？」
李坤城呼籲，國民黨應該停止沒有意義的政治口水，專心回到政策的討論，才是人民的福祉。