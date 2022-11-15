中市政見會　盧秀燕猛拿林佳龍開酸、蔡其昌撿到槍

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著她開始掃射綠營，先是指蔡其昌以「慶記之都」形容台中、為選舉不擇手段抹黑、製造恐慌。接著標榜台中在六都的槍擊案最少，且每案必破。民進黨執政的高雄、台南最近槍聲連連，總統府所在的博愛特區剛發生一死一傷，「我出來前，高雄又發生槍擊案，開了30幾槍」。
最後發表的無黨籍陳美妃，一開始就說自己想真正做建設，不想和盧秀燕一樣，當個紙上談兵的市長，之後又批評盧秀燕的公車10公里內免費政策雖好，但公車的品質不穩定。她說火車站新站廣場啟用後，上千坪空地沒好好利用，已經沒落的中區仍舊死氣沈沈，應該加緊腳步讓商圈復活。素人的小市民觀點、不按牌理出牌的發言，有如助攻蔡其昌。
學者提問時，指出市民最困擾的是空污、高房價。蔡其昌聽到拿手議題開始回穩，先駁斥盧秀燕提出的空污改善數據，再重提往事，指自己在立法院提案中火以氣換煤時，在中央「國民黨沒有一位立委支持我」，在地方，有盧秀燕阻擋執照發放，害市民多吸10幾個月髒空氣。
蔡其昌說，空污要用具體方法解決，喊口號、和中央對抗無濟於事。他形容盧秀燕是「裝睡的人叫不醒」、「老是把自己和台中劃等號」。他批評盧主政下的台中治安，讓市民不放心、外地人嘲笑台中，自己還為台中辯護，但盧秀燕老把批評她當做批評台中、批評所有的媽媽，「我很不喜歡別人叫我們慶記之都，但主政者移花接木、故意聽不懂別人在說什麼，才是台中進步有限、無法大步向前的原因」。
盧秀燕指正在召開的聯合國氣候會議，中火污染排名全世界第19，蔡其昌以氣換煤的提案卻埋著伏筆，要求原來的燃煤機組要除役備用，而非拆除。盧秀燕說：「要不是我據理力爭，經濟部長王美花才答應裝好2部燃氣機組、就拆掉2部燃煤機組，到時候機組不只現在的10部，會變成20部！中火會成為全世界最大的發電廠。」
蔡其昌發現自己撿到槍，他在第3輪論述青年宜居城市時偏移主題，說盧秀燕嫌中火很髒，但「中火是國民黨蓋的，當我們在街頭跟國民黨對抗，從沒見她挺我們，哪怕一滴滴都好。」接著猛攻地方派系問題，「市府為什麼要阻擋燃氣機組的興建，地方上都知道誰在做煤炭生意」。
蔡其昌說，自己是有國家安全意識的人，台灣天然氣體的儲存量僅15天，如果全用污染較低的燃氣發電，哪天台灣海峽被對岸封鎖，就會大停電，「燃煤機組10張建照都在她手上，當台灣沒有電的時候，市長可以決定要不要重啟機組。」他說：「這是有沒有肩膀、要不要承擔的問題。工商發展需要電力，不能平常為了招商成績沾沾自喜，非常時期沒有電又要怪中央。」
最後結論時，蔡其昌指台中的評比和競爭力一天天衰退，自己希望為城市帶來新希望與改變，呼籲市民選出一個有行動力、沒有意識形態、敢承擔的市長，「找回台中人的光榮與驕傲，是這場選戰最重要的意義。」
盧秀燕除了再次強調政績，也繼續拿林佳龍酸蔡其昌，她說自己說到做到，但有些人談政見像開支票，複製貼上就可以，「我的前任也是走了好幾百場、也像現在一樣，承諾會延續好的政策」、「我的前任也是說胡志強補助老人健保很好，他還會加碼，結果一上任就砍掉」、「我的前任將東豐快停工時，蔡副院長為什麼都沒有表示意見？」
陳美妃發表走訪基層拜票的感想，突然喊話盧秀燕、傳遞小市民心聲：「豬肉攤商說你承諾肉品市場遷移後，會補貼他們運費支出，他們對你政見跳票非常不滿。」「谷關空氣也跳票，否則不會有時力和環保團體去市政府抗議。」