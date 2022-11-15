籲留下好人才　「南部雙首長」陳其邁、潘孟安力挺蘇致榮

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隨後，市長陳其邁在替蘇致榮掃街前，也特別送上「鐵牛運功散」要替「阿榮」加油打氣。蘇致榮表示，很感謝陳其邁市長在準備連任的時候，特別陪伴自己一起掃過平常就最熟悉的鳳山大街小巷，向每一個最親愛的鳳山鄉親打招呼。如同陳其邁市長發起拉抬民進黨在各選區推出的非現任議員候選人的計畫，「市長要連任，議會也要過半」。蘇致榮指出，鳳山要過半，阿榮就是最關鍵的一席，希望鄉親可以支持。
蘇致榮強調，我們有時候不會一些花招，但是都是一步一腳印，用最紮實的步伐走遍鳳山的大街小巷，雖然不一定很會講話，但是「阿榮」絕對是最實在的傾聽每一個鳳山鄉親的聲音，也謝謝在這個關鍵時刻，潘孟安縣長還特別「本尊」在行程的百忙之中，還趕赴鳳山，替蘇致榮進行車隊掃街，這也代表了鳳山這一席真的很關鍵，因為正綠能否在鳳山都當選，甚至成為高雄市議會過半的力量，可以說是非常重要的事。
蘇致榮強調，他是體育專業，同時也一直相當關心勞工的權益，如果可以進入高雄市議會，除了可以發揮體育的長才，關注體育的議題、政策之外，也可以替勞工抓緊權益，替高雄許多勞工爭取權益，剩下最後一週，如同今天陳其邁、潘孟安市長推薦一般，希望鄉親可以支持，替鳳山留下一個努力打拼的「少年家」。