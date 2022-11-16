Mazda釀的色，慶祝魂動紅10歲推出Artisan Red Premium Metallic新色

Mazda的魂動設計不僅創造出自然生動身形，所推出的魂動紅車色更讓帶來相當具有層次的光影，如今魂動紅已推出10年，為慶祝Mazda日前推出將烤七公益提升至新境界的Artisan Red Premium Metallic新色。
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Mazda的魂動設計讓車身鈑件呈現自然生動，而魂動紅烤漆工藝更讓人驚艷，在鈑件線條與光線照射下，能呈現出具有質感的自然明暗光影，而魂動紅推出至今已10年，對此Mazda為慶祝魂動10週年，日前推出進一步進化的Artisan Red Premium Metallic新色。
在此之前Mazda已推出Takuminuri「匠塗」工藝技術的Rhodium White Premium Metallic雪幻白，而此次推出的Artisan Red Premium Metallic新色也採用和Rhodium White Premium Metallic雪幻白相同工藝，使用透明、反射與色彩三層塗料，其中色彩層採用飽和度更高的紅色，反射層也有加入鋁片與黑色塗料，使其創造出明暗更強烈深邃的光影對比，而Artisan Red Premium Metallic新色將會運用至旗下所有車型。