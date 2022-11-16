宜蘭大雨特報！午後「水氣通過」見陽光 下週變天時間曝
中央氣象局表示，今天（16日）水氣增加，臺灣東半部、桃園以北地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨， 其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，東北部地區有局部大雨，基隆北海岸、東部、東南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率；明天（17日）臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴 ，僅大臺北山區及東半部地區有零星短暫雨，清晨至上午北部地區亦有零星短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天(16日)截至4：53各地區平地最低氣溫大多在19至21度，北部(新北石門區)19.7度，中部(南投中寮鄉)19.3度，南部(台南關廟區)20.5度，東部(花蓮壽豐鄉)19.0度。
吳德榮說明，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(16日)上半天桃園以北及東半部偶有局部短暫雨；下午起水氣通過、天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨。北部約為20至29度，中部19至33度，南部21至33，東部19至30度。
最新模式模擬顯示，明日至週六(17至19日)各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼。下週日、一(20、21日)東北風略增強，迎風面大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台氣溫降、稍轉涼；其他地區氣溫稍降、影響很小。
最新模式模擬顯示，下週二(22日)南海有水氣北上，降雨範圍逐漸擴大，但已為第7天模擬，有「不確定性」，影響程度需再觀察。（編輯：陳苾暐）