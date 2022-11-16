名家論壇》吳崑玉／小助理們的逆襲

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說實話，立法院斷斷續續混了二十年，各辦公室奇形怪狀聽到耳朵都長繭了，也不是沒人起心動念去跟勞動部門申訴，卻從來沒見過立法院所在地的台北市勞動局來進行過勞檢。不是證據不足，而是根本不敢。那個市長或勞工局長敢去勞檢立法院，那他們以後在政壇都別想混了，甚至不分藍綠一起把台北市政府整到死。小助理們常常窩在一起吃飯，大嘆勞基法都是我們這些人研擬修法的，但自己卻經常適用不了勞基法各種保障。政治現實哪！乾杯求一醉唄！
跟所有職場一樣，說誰跟誰有什麼深仇大恨？多半都沒有。至少沒有到殺人父母、奪人妻女、抄家滅門那種深仇大恨。但是，正如《諫太宗十思疏》中說的:「怨不在大，可畏惟人；載舟覆舟，所宜深慎。奔車朽索，其可忽乎？」黨政高層常以為自己聰明過人，權勢嚇人，弄你一下，吃你一點，給你穿個小鞋，咬耳朵放個小話，你不會知道，就算知道也不會反抗，就算反抗也有辦法壓下來。於是連哄帶騙，邊堵邊壓，一手軟一手硬，頭過身體過，總能解決不少人事爭議與麻煩。久而久之，高層自己也不免得意起來，覺得自己真是個不世出的領導天才。看吧！那個誰誰誰，不是被我擺平了？不吭聲了？過幾天就算了？於是變本加厲，再來一次。鬥完一個再鬥一個。等下次出事或抱怨發生時，再來依樣畫葫蘆。
殊不知，這些冷箭暗槍黑布袋，在當下，的確不是靠份薪水養家糊口的小助理們所能承受的，於是只能黯然接受，默默忍受，忍不住便只能離職。但那一筆一筆小小的恩怨，卻都記在帳上，等著那天加倍奉還。而且，「恩有時間性，怨有永久性；愛有排他性，恨有連結性」。這些怨恨不會隨時間而淡去，而會因為一直沒有得到化解或平反，而不斷的加利息。等到那天遇上有共同敵人的前同事，或逮到足以翻轉局面的反擊機會，原本不合的同事還會聯合起來，組成聯盟，逮住時機，一舉殲滅高層奸小集團。繩鋸木斷，水滴石穿，凡事都有個邊界，有個臨界點，熱過頭會沸騰，冷到底會結冰，當你發現原本積極的員工突然怠工擺爛，多年老臣勸說他人不要進來這個大醬缸，這裡不是什麼好地方。這些表面的結冰，可能正代表內心憤怒的加溫加壓，只是在等個爆發的機會而已。
這種小助理們的反擊，絕對會是一種「不對稱作戰」。一般而言，有不滿或怨恨，多會先向主管申訴；不能解決，再向更高層抱怨。但若組織最高層不想處理，或把努力處理的高幹罵成一條狗，公正處理無門無路，抱怨就會熄火，轉成深藏的怨恨。當一個人對組織及最高層還有點期待時，他頂多喊喊「清君側」，把一切怨恨與錯誤歸結於宦官與佞臣亂搞。但當他發現最高層也與陰他弄他的人一鼻孔出氣，或最高層已被「包起來」時，他便會對整個組織喪失希望，「沒有昏君，那來佞臣？」離職或反撲，只是時間問題而已。
高層會惹毛小助理的主要原因，不是違法，不是脾氣，而是自以為聰明，自認為帝王，把小助理們當笨蛋，當成永遠不會也無法反抗的中世紀農奴，侮辱了小人物們的智商與人格。高層人物總覺得自己三言兩語便能化干戈為玉帛，化不掉也能等個幾天便「相逢一笑泯恩仇」。其實只是高層自己忘了自己的承諾，小人物們卻沒忘。於是這些小助理們，尤其是政治經驗充足的政治幕僚們，便會尋求最具殺傷力的時機，用自己所能取得的最尖銳武器，躲開所有看得見、想得到的阻攔與壓制，在關鍵時刻奮力一擊，務求全軍破敵，徹底殲滅。因為，他們知道，只有這一次機會得以擊敗那些高大威猛的高層。殺人不死反成仇，傷其十指不如斷其一指，今天若是打不贏這仗，自己就完了，怎能不奮力殺敵！
所以，與其問:「到底有什麼深仇大恨？」不如平心問問:「自己作人有多失敗？」或拿起紙筆，紀錄並點算一下這些日子鬥垮鬥走過多少曾經為這個組織沒日沒夜，憚精竭慮的老臣？正因他們曾經如此犧牲投入，才會如此積怨甚深。怨恨跟水一樣，一兩滴成不了事，但一澡盆就足以鬧水災。「載舟覆舟」，關鍵便在愛與恨的數量對比，而且還會質量互變。
柯P與他的高幹們一直沒意識到，這些年大大小小結了多少怨？那些柯粉轉柯黑的「曾經幹部」們，那天組個聯誼會來吃飯，起碼可以開個三、五桌。每個服務過又離開的幹部們，幾乎都有一肚子委屈故事，一個人就可以講一個晚上。一桌十個人口訪下來，就算不足以一年365天天天講鬼故事，一年52週，週週週末驚魂夜也應該夠了。悶著不發，不是無矢可發，而是大家都在等著，那天柯P下來選總統，或TMD下次選舉，再來好好玩它，讓它「團滅」。
沒想到，一個立委辦公室就這麼精彩了，讓其他人的鬼故事一時黯然失色。不過，江山代有才人出，長江後浪推前浪，前浪沒有死在沙灘上，卻是和衣醉看風雲起，一口浪來一口酒，過得還挺爽的。
講穿了也沒啥大不了的，純粹就是「業力引爆」。這是自認智商157，和他身邊的人們所無法理解的。他們聞不到自己身上所飄出來的那種「官僚臭」，聽不見自己強辯硬拗語言中所傳達的「天然蠢」，看不見自己舉手投足間，下巴與鼻孔所噴出的那種「假高尚」。為了爭取一時的選舉勝利，貫破底線，敲碎價值，把自己一生累積的形象、信念、與名聲都賠了進去，值得嗎？
「世事洞明皆學問，人情練達即文章」，作為一個政治人物，何苦汲汲營營於學位、職位、與那點金錢？多懂點作人處世的道理，講話客氣點，手面鬆一點，待人接物好一點，不要看上不看下，不要老把屬下當笨蛋。朋友多一點，敵人少一點，人生看開點，不就不會有今天那麼多「深仇大恨」了，不是嗎？