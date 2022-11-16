夥女友「仙人跳」！買春男遭2壯漢痛毆洗劫 雙煞下場曝
高雄一名蔡姓柔道高手，日前和外籍女友、楊姓友人策畫一起仙人跳騙局，趁著買春的黃姓男子在房間之際，蔡、楊2人突然分穿全黑、全白闖入，並洗劫其手機等財物，過程中黃男一度想逃跑，不料卻被身材壯碩的2人持棍棒痛毆，案經審理，蔡男一審被判有期徒刑6個月，緩刑2年，上訴後，高雄高分院認為蔡男犯下刑期更重的強盜罪，因此改判有期徒刑4年。
據了解，蔡男身高183公分，並擁有柔道2段證書，2019年7月5日晚上10時許，蔡男女友接獲黃男的性交易邀約，讓其認為有機可趁，找了身高178公分的楊姓健身教練，聯手策畫仙人跳。
當天晚上，蔡男女友與黃男到三民區某大樓套房，收取2500元現金後，便進浴室洗澡，豈料黃男才剛坐上床等待，蔡男、楊男卻突然闖入，質問黃男為何對自己女友不禮貌，隨即洗劫其手機、錢包，期間黃男一度想逃離，但還是被身材高大的2人攔阻，並再被痛扁一頓。
案經審理，高雄地院依恐嚇取財判處蔡男6個月，但因他已賠錢爭取和解，也獲得被害人原諒，故宣告緩刑2年，須參加100小時義務勞役、接受2場法治教育；檢方不服上訴後，高雄高分院法官認為，蔡男已構成強盜罪，撤銷一審6個月的判決，從重改判4年，全案仍可上訴。（編輯：陳苾暐）