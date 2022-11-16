MLB／巨人明星外野手接受QO　本季14人獲報價僅2位接受

▲舊金山巨人明星外野手Joc Pederson（圖／美聯社／達志影像）
▲舊金山巨人明星外野手Joc Pederson（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-16 08:59:49

繼昨天傳出德州遊騎兵隊左投手Martín Pérez接受球團合格報價(QO)後，今天又有另一名選手，舊金山巨人隊的明星外野手Joc Pederson接受合格報價，成為本季第二位接受合格報價的選手，今年賽季共有14名球員獲球團合格報價，最終僅有Pérez及Pederson兩位球員接受。

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本賽季的合約價格皆為一年1965萬美元(約台幣6.1億)，其他12位獲得球隊合格報價的選手包含「法官」Aaron Judge、舊金山巨人隊左投手Carlos Rodón、洛杉磯道奇的明星游擊手跟先發左投Trea Turner、Tyler Anderson、波士頓紅襪游擊手及先發投手Xander Bogaerts、Nathan Eovaldi、紐約大都會兩投一野Jacob deGrom、Chris Bassitt、Brandon Nimmo、亞特蘭大勇士游擊手Dansby Swanson、芝加哥小熊明星捕手Willson Contreras還有紐約洋基隊明星一壘手Anthony Rizzo都在季末收到球團的收到合格報價，但最終都拒絕接受合格報價，其他球隊如果簽下拒絕合格報價的自由球員，那將會丟失選秀權。


今年30歲的Pederson去年隨著勇士拿下世界大賽冠軍後，本季轉戰巨人，幾乎打出生涯最佳的賽季，134場出賽OPS+高達144，打擊三圍.274/.353/.521比起上賽季都有顯著的成長，還敲出23支全壘打，並在本賽季入選生涯第二次全明星賽。


聯盟從2012年實施合格報價的制度後，共有124人獲得報價，直到今年賽季加上Pérez及Pederson後，僅有13位球員接受球團的合格報價。

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