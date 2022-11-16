NBA／相信勇士會有交易　美媒：他們不會浪費Curry的巔峰

▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-11-16 09:13:34

金州勇士開季在客場未得一勝，球隊的陣容深度不夠，年輕球員的成長也沒有達到預期，衛冕賽季出現巨大危機。近期就有美媒表示，他相信勇士會有動作，不會浪費Stephen Curry的奪冠窗口。

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《95.7 The Game》長期報導勇士相關的新聞，對於這支球隊的情況和內幕消息都有一定的掌握，節目主持人Mark Willard在節目上表示，由於不斷的輸球，灣區的士氣有些低迷，他相信球團會做出一些決定，而不會坐以待斃。

勇士剛剛將James Wiseman下放到發展聯盟，最快也要10天後才會召回，而且高機率會待較長的一段時間；而Jonathan Kuminga上場時間也在縮短，他們兩人的防守都達不到球隊的要求。

年輕球員還達不到在衛冕軍的要求，Willard認為在求培養新人和追求成績不能兩全的情況下，不如豪賭一把，「Stephen Curry，他的生涯只剩下這麼長了，勇士不會浪費這僅有的時間，讓榜眼和首輪第7順位的球員在板凳席上長青苔的。他們不會這樣做的，我相信他們不會，他們可是勇士。」

「我不知道他們會怎麼做，但我肯定勇士需要不只一筆的操作，接下來肯定會有一個巨大的交易案。」Willard這樣說道，而另一位節目嘉賓Dan Dibley也同意這樣的說法，但他不認為交易陣中的年輕球員，能換回什麼好的交易籌碼。

Dibley直言，「現在球隊問題太多了，Poole和Klay都打得不好，我們期待他們能止跌回升；他們還有一個不能上場的Wiseman——他是DNP機器，還有偶爾表現出色的Kuminga，Moses Moody突然就無法上場了，你不能期待交易這些球員能得到大量回報，這是愚蠢的想法。」

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