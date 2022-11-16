疑俄導彈落入北約成員國波蘭釀2死！俄國防部否認指控

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由於波蘭是北約成員國之一，若俄羅斯導彈真的誤入波蘭那將會是史上首次有俄軍武器首次落入北約的領土，就連前蘇聯與美國在冷戰期間，也未曾發生過這種攻擊事件。而這起爆炸案也掀起所有北約成員國緊張，目前美國五角大廈、白宮國家安全委員會等機關皆發表聲明指出，將在波蘭國安會議結束後，才能了解比較明確的狀況。
對此，俄羅斯國防部則在飛彈墜落波蘭消息傳出後約一、兩小時發表聲明，先是批評波蘭官員與媒體的陳述乃「蓄意挑釁」，目的是為了把局勢升級，接著表示所有在烏克蘭和波蘭邊境的襲擊都不是由俄羅斯的火箭造成，並稱波蘭當地媒體所展示在普熱翁杜夫出現的導彈殘骸與俄羅斯的武器無關，當天波烏邊境並無俄軍空襲目標。
爆炸發生的地點非常接近烏克蘭西部大城利維夫（Lviv），周二下午烏克蘭面臨了戰爭以來最大規模的導彈空襲，首都基輔至少一半居民斷電，全國各大城市都遭殃。此前率領俄羅斯代表團出席峇里G20峰會的外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）才剛提前離開印尼，並針對烏克蘭總統的視訊會議的發言多有批評，強調一直拒絕和談的是烏克蘭，俄方的態度是隨時都可以談判。
北約第5條規定，針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。自北約成立73年來，只有啟動過一次該機制，那就是2001年的911恐怖攻擊後，北約協助美國入侵阿富汗消滅塔利班政權。
目前波羅的海三國都已發聲支持波蘭，捷克、斯洛伐克和比利時也表態支持波蘭，立陶宛總統聲明指出，每一寸北約國家領土都要守衛，愛沙尼亞外交部則說已經準備好防衛每一寸北約國家領土，拉脫維亞國防部長同樣譴責這宗罪行。