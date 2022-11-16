MLB／大聯盟最佳教頭揭曉！分別帶過張育成、陳偉殷
大聯盟今天公布聯盟最佳總教練，美國聯盟是由克里夫蘭守護者隊教頭Terry Francona獲獎，國家聯盟則是紐約大都會隊教頭Buck Showalter獲選，而這兩位總教練都十分巧合的分別擔任過台灣旅美好手張育成、陳偉殷所效力的球隊總教練。
現年63歲的Francona教練，生涯曾擔任過三支球隊總教練，分別是費城費城人、波士頓紅襪，以及從2013年開始執掌克里夫蘭印地安人兵符，球隊於今年改名守護者，22年帶兵生涯拿下1874勝，是歷史排名第16多勝場的總教練，本季帶領守護者拿下92勝70敗，逆襲領先大半季的明尼蘇達雙城隊，拿下美聯中區冠軍，也帶領守護者近7年來第5度進入季後賽，而本次Francona教練獲獎也是生涯第三次得獎，前兩次獲獎分別是在2013、2016賽季，三座獎項都是在克里夫蘭執教時獲獎。
Showalter教練則是許多台灣球迷非常熟悉的教練，現年66歲的他，是台灣左投陳偉殷旅美效力巴爾的摩金鶯隊時期的總教練，但執教經驗相當豐富的Showalter教練，21年執教生涯除了金鶯以外，還有紐約洋基、亞利桑那響尾蛇、德州遊騎兵以及今年執掌的紐約大都會，執教生涯共獲得1652勝，勝場數排名歷史第19名，本季接任大都會兵符，是他於2018賽季執教金鶯最後一年後，休關三年再度出山，並隨即帶領前一個賽季只有77勝的大都會，於今年賽季拿下101勝，可惜在賽季末被亞特蘭大勇士超車國聯東區冠軍，僅以外卡身份進入季後賽。
本次Showalter教練獲獎，是他生涯第四度拿下最佳總教練的獎項，是繼名人堂教頭Tony La Russa與前勇士傳奇教頭Bobby Cox後，史上第三位拿下四座最佳教頭的總教練，也並列史上最多，但Showalter教練四次獲獎都是分別在不同的四支球隊，是歷史上第一位在四支不同球隊執教都拿下年度最佳教頭的總教練。