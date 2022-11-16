遭俄飛彈攻擊釀2死！波蘭擬啟北約第4條款　北約反應受矚

▲波蘭15日傳出有兩人因飛彈襲擊死亡。圖為從俄羅斯貝爾哥德羅州射向烏克蘭哈爾科夫的飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭15日傳出有兩人因飛彈襲擊死亡。圖為從俄羅斯貝爾哥德羅州射向烏克蘭哈爾科夫的飛彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-16 10:14:11

俄羅斯15日發動開戰以來最大規模空襲行動，以至少85枚飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境以及能源設備，造成烏克蘭至少700萬戶停電。但在烏克蘭鄰國波蘭與摩爾多瓦在同一時間也遭到空襲，摩爾多瓦大規模停電，波蘭則有兩人死亡。消息一出，立即引發國際軒然大波，由於波蘭是北大西洋公約組織（NATO）成員國，若是證實是俄國發射的飛彈，這次行動是否觸動北約第5條款引發外界關注。

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綜合外媒報導，俄羅斯15日狂轟猛炸烏克蘭全境以及能源設備，但同一時間傳出，波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊普熱翁杜夫（Przewodów）遭到飛彈襲擊、發生爆炸，造成2人死亡。目前美國和西方盟國正在進行調查，但尚未釐清是否為俄國流彈引起。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在稍早的談話中證實村莊遭到飛彈襲擊後，表示「我們尚不清楚是誰發射飛彈」，並指出「該飛彈很可能是在俄羅斯生產的」。

目前俄羅斯國防部已經出面否認參與「烏波邊境的任何攻勢」，烏克蘭外交部也反駁並非是「烏克蘭的防空飛彈落入波蘭」。

波蘭遭到飛彈襲擊，引發國際社會關注。目前正在印尼峇里島的開會的美國總統拜登在聽取簡報後，便和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）以及北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，隨後也與七國集團（G7）領袖和北約領導人召開緊急會議。北約高層證實正和成員國波蘭密切合作並監視當前態勢，北約當中與波蘭命運最緊密相連的東歐各國，則紛紛表態支持波蘭。

▲拜登與G7領袖召開緊急會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登與G7領袖召開緊急會議。（圖／美聯社／達志影像）
波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）稍早在推特上指出，波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）已召開緊急國安會議，並向媒體表示，當局「已決定讓一部分戰鬥單位和其他軍警部門提高戒備狀態」。

有波蘭官員指出，波蘭正考慮是否根據北約第4條款（Article 4）召開緊急磋商。波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）稱，「我們正在查核動用第4條款的合理性，我們正與主要盟友密切接觸。」另外，這次的行動是否觸動北約第5條款引發外界關注。

北約第4條款明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召開會議。北約第5條款則規定，針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊，成員國必須採取實際行動。

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