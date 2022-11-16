遭俄飛彈攻擊釀2死！波蘭擬啟北約第4條款　北約反應受矚

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波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在稍早的談話中證實村莊遭到飛彈襲擊後，表示「我們尚不清楚是誰發射飛彈」，並指出「該飛彈很可能是在俄羅斯生產的」。
目前俄羅斯國防部已經出面否認參與「烏波邊境的任何攻勢」，烏克蘭外交部也反駁並非是「烏克蘭的防空飛彈落入波蘭」。
波蘭遭到飛彈襲擊，引發國際社會關注。目前正在印尼峇里島的開會的美國總統拜登在聽取簡報後，便和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）以及北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，隨後也與七國集團（G7）領袖和北約領導人召開緊急會議。北約高層證實正和成員國波蘭密切合作並監視當前態勢，北約當中與波蘭命運最緊密相連的東歐各國，則紛紛表態支持波蘭。
波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）稍早在推特上指出，波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）已召開緊急國安會議，並向媒體表示，當局「已決定讓一部分戰鬥單位和其他軍警部門提高戒備狀態」。
有波蘭官員指出，波蘭正考慮是否根據北約第4條款（Article 4）召開緊急磋商。波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）稱，「我們正在查核動用第4條款的合理性，我們正與主要盟友密切接觸。」另外，這次的行動是否觸動北約第5條款引發外界關注。
北約第4條款明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召開會議。北約第5條款則規定，針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊，成員國必須採取實際行動。