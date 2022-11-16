MLB／自由球員強力左投-1！道奇明星左投成大谷新幫手

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年底將滿33歲的Anderson，在2011年被科羅拉多落磯以首輪第20順位選上，並在2016年於落磯隊升上大聯盟，雖然菜鳥球季就在19場先發中投出防禦率3.54、ERA+高達137的賽季，但之後的三季每況愈下，並在2019年賽季末遭落磯隊釋出，之後輾轉流連舊金山巨人、匹茲堡海盜及西雅圖水手，直到今年賽季開季前跟道奇簽下一紙小聯盟合約，才開始了驚奇的一季。
賽季初期Anderson其實並不在先發輪值中，直到道奇先發輪值遇上空缺，在他賽季第三場出賽將他拉上先發後，就成為道奇隊最穩定的先發輪值其中一員，整季出賽30場，其中28場先發，投了178.2局，拿下15勝5敗、防禦率2.57，包含投球局數、勝投數跟防禦率都是生涯最佳的表現，今年賽季也入選生涯首次全明星賽。
天使也是最了解Anderson威力的一支球隊，在今年6月15日Anderson在道奇隊主場先發出戰天使隊，投了一場8.1局無安打的比賽，在第9局被大谷翔平擊出三壘安打才破功，但最後仍拿下該場比賽的勝投。
簽下Anderson之後，天使隊的先發輪值將會有多達4名左投，包含Patrick Sandoval、José Suarez和Reid Detmers，而啟用六人輪值的天使隊，在上述五位加上大谷翔平後，還有一位先發名額，可能會由小將Griffin Canning、Chris Rodriguez以及有興趣重返天使隊的自由球員Michael Lorenzen來競爭這個位置。