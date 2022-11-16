今開搶！7-11美式、拿鐵「買2送2」　全家泡麵餅乾買1送1

▲7-11針對世足賽祭出咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵、熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11針對世足賽祭出咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵、熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-16 10:31:482022-11-16 10:33:24

雙11忘記補咖啡庫存杯數的話，快趁世足賽期間囤起來。迎接即將到來的世界盃足球賽，每隔四年都要熬夜追一次，超商已備好應援商品，7-11今（16）日起開賣精品美式、精品拿鐵、熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2；全家則有泡麵、餅乾買1送1，以及嘉明拿鐵買2送1、多款罐裝咖啡6.3折起，讓熬夜追球賽的民眾，隔天上班靠咖啡因撐下去。

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睽違四年的足球賽即將開踢，7-11率先在OPEN POINT行動隨時取推出現煮咖啡促銷，今（16）日起至11月22日連續7天，每日限量推出精品美式、精品拿鐵、熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，還有多款現煮飲品任選11杯組合優惠。其中以「買2送2」品項最熱門，今開賣首日一早8點就被搶光，慢了一步的民眾別哭，活動期間每日凌晨0點都會限量補充各5000組，今天沒買到，明天凌晨再努力。《NOWnews》也整理多杯組優惠懶人包，一文看懂現省多少。
🟡APP．11月16日至11月22日
（組合折扣數以最高原價代表計算）
📍精品美式／精品拿鐵任選買2送2，5折
（單杯原價90元、平均特價45元）
📍熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，5折
（單杯原價55元、平均特價28元）
📍特大杯拿鐵／特大杯美式任選11杯550元，7.1折
（單杯原價70元、平均特價50元）
📍CITY水果系列指定品項任選11杯660元，7.1折
（單杯原價85元、平均特價60元）
📍CITY PEARL珍珠系列指定品項任選11杯590元，7.2折
（單杯原價75元、平均特價54元）
📍經典純奶茶／四季春純奶青任選11杯390元，7.1折
（單杯原價50元、平均特價35元）

▲精品咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，每日凌晨0點補貨，每天各限量5000組。（圖／業者提供）
▲精品咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，每日凌晨0點補貨，每天各限量5000組。（圖／業者提供）
除了APP有咖啡優惠，7-ELEVEN實體門市同步舉辦「愛‧Sharing」慶祝活動，今（16）日起至11月29日期間，CITY系列飲品任選2杯7.9折、4杯7.5折，比訂閱制咖啡還要便宜。到愛‧Sharing活動官網寄送賀卡給親友，還能免費喝咖啡，每日限量1500杯。
■分享賀卡免費送，每日限量1500杯
11/14上午9點~11/20晚上23:59 送中杯熱美式
11/21上午9點~11/27晚上23:59 送中杯熱美式
11/28上午9點~12/04晚上23:59 送熱經典純奶茶
12/05上午9點~12/11晚上23:59 送熱經典純奶茶

全家也針對世足賽祭出深夜應援，APP自今（16）日起起至12月19日推出夜貓球迷限定集章趣活動，只要在晚間18:00後至早晨06:00前到實體門市消費，每消費1元可累計1積分，累積滿800積分可兌換100元購物金，每會員限兌換2次。APP有「深夜瘋應援」優惠，多款泡麵、餅乾買一送一，品牌罐裝咖啡6.3折起，大杯嘉明拿鐵則是買2送1，平均單杯50元，相當於6.7折，可兌換至明年4月30日。

▲全家APP推出飲料、泡麵、維生素C買一送一，應援熬夜追球賽的民眾。（圖／翻攝畫面）
▲全家APP推出飲料、泡麵、維生素C買一送一，應援熬夜追球賽的民眾。（圖／翻攝畫面）

 

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