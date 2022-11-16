還沒辭立委？蔣萬安：今早完成程序　生效日是11月10日

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蔣萬安說，倒數十天，他就是要把握每次跟民眾互動的機會，一天通常都排十幾個行程，他也很謝謝太太幫他掃市場、分擔行程，很多朋友跟他說，太太比他還受歡迎，大家看到太太比看到他還開心。
至於陳時中批蔣萬安「矽谷笑話」，還說政見講不清楚怎麼當市長，蔣萬安說，他的政見講的非常清楚，反而是陳時中面對3+11、疫苗採購黑箱講不清楚，一直閃躲，市民不會接受。
媒體追問，陳時中競選辦公室今天又要開記者會攻擊矽谷經驗，蔣萬安說，民進黨的攻擊已經失去理智，只要能攻擊他，有在意邏輯嗎？但民進黨始終雙標，綠能你不能，陳時中說要正面選舉，卻一直操作負面選舉。
竹中竹女學生做新竹市長民調，民眾黨候選人高虹安支持度領先，結果粉專被綠營側翼出征，蔣萬安說，選舉很競爭，也有紛紛擾擾，但綠營側翼去出征，傷害關心公共事務的年輕人。
蔣萬安強調，這次不分朝野都支持十八歲公民權，但民進黨捫心自問，對於竹中竹女這群未來有選票的年輕朋友，到底是尊重，還是把他們當選票？因為有他們的參與，一代才會比一代好。
衛福部說青少年自殺率高，是因為高樓增加，蔣萬安批，青少年自殺率高是嚴肅的課題，衛福部官員講這句話，表示衛福部的專業真的很有問題。