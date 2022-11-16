專家看台股：年底前偏多看待　權值與中小型股輪動表現

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張正中說明，台股指數加上進入10月中旬後，股價進入盤整期，受到匯率貶值的干擾減輕，股價即未再出現大幅重挫情形，隨近期外資賣超緩、甚至出現轉賣為買，內、外資同步回補動作，也激勵台股快速反彈，此外，台股與美國科技股連動度高，也受惠費城半導體指數與那斯達克指數反彈拉抬。
2020年以來台股前十大漲幅中，本月已出現兩次，11日先受惠美國通膨下滑激勵行情，15日則因股神巴菲特大舉買進台積電拉抬權值股及大盤大漲等。張正中表示，目前周線及月線都自低檔反彈呈KD交叉向上，年底前的股價看法相對正向，儘管景氣仍有趨緩疑慮，不過股價可能提前景氣循環表現，若整體半導體庫存於第三季見高後，第四季起開始去化，從以往全球IC設計大廠庫存以平均四季時間調整，預計庫存將在下半年調整完成的機率較高。
張正中指出，年底前台股行情偏多看待，主要受惠聯準會升息近尾聲，股市提前景氣落底後反彈，加上1月中旬前為財報空窗期，年底外資休假與內資作帳、做夢行情拉抬等，投資策略上相對看好電子權值股跌深反彈表現，外資加碼主要集中在權值股回補為主；此外，中小型股若有產業觸底訊號標的，也是後續輪動演出表現空間較大的標的。
產業看法上，張正中仍相對看好如面板、記憶體報價已見落底，可伺機提升部位，而雲端產業則為長多趨勢股，產能利用率不會放緩，加上規格升級需求放量成長等，相關零組件仍是後勢看法相對正向的產業族群。