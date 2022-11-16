邀市民組6大隊！陳時中周日遊行到市府 紙風車將演出
距離投票日僅剩10天，民進黨台北市長候選人陳時中將於本周日（20日）舉行「疼惜台北、為愛而走」大遊行。陳時中辦公室今（16）日正式公布細節，將組成六大隊自位在北平東路的陳時中競選總部周圍出發，走上忠孝東路，一路前進台北市政府，沿途會有紙風車劇團的精彩表演，在市府則會有替陳時中寫歌的音樂人們演出，總統蔡英文、前副總統陳建仁也會與陳時中一同到場，期盼為選舉增添正能量氛圍。
陳時中競選總幹事吳思瑤表示，此次遊行期盼會正能量，將從陳時中競選總部附近，一路走到台北市政府，沿路會有包含紙風車劇團的表演，也會有幫陳時中創作歌曲的滅火器樂團、董事長樂團、金曲歌王王俊傑、民謠大師陳明章、知名歌手詹雅雯、創作歌手吳蓓雅等人演出。
陳時中發言人羅浚晅表示，此次遊行其盼正能量凝結，共分成六大隊。第一大隊是「台北更好 把事做好」，邀請醫、藥、護、社服團體等防疫英雄、士林與北投的市民共襄盛舉。
第二大隊則是「友善台北 文化首都」，由海外鄉親、工商業、體育、教育、台派團體等組成，也邀請內湖、南港、原住民市民朋友參加。
第三大隊是「溫暖台北 新手爸媽」，包括4大社團、旅北同鄉會、松山、信義區市民組成；第四大隊則是「樂齡台北 健康運動」，邀請農會等團體與中山大同區民們組成。
第五大隊是「年輕台北 青春愛兒 」，包含律師、會計師、工程界等專業人員，以及中正、萬華所有市民參與；第六大隊是「世界台北 首都格局」，包含勞工朋友、職人朋友以及大安、文山區民一同組成。
而備受各年齡層喜愛的紙風車劇團也會在遊行途中演出，執行長張敏宜表示，近來有各黨派邀演，主要還是希望讓這次遊行可以更加歡樂，給孩子很好的表演，帶來更多正面力量。