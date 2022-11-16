歌王歌后助唱力挺 黃彥毓11/20辦小港團結守護之夜
選前倒數衝刺！堪稱高雄一級戰區的前鎮小港區，此次共計17人登記參選、應選8人。選情緊繃新人自危，為力拚前鎮小港最危險關鍵一席，市議員候選人黃彥毓將於選前黃金周日晚間6點半，於小港區宏平路580號，舉辦小港團結守護之夜，邀請「金曲歌王」蔡小虎、台語歌后戴梅君、勞動部長許銘春、立法委員賴瑞隆以歌聲力挺守護黃彥毓。此外，包含前立法委員、台灣神奇主講者郭玟成、高雄市議員林宛蓉等人也將合體站台助講，呼籲不要讓會做事的人孤單，多一票搶救優質新人，有經驗有能力的黃彥毓進議會，做陳其邁市長再拚四年的後盾。
黃彥毓指出，過去十年，跟隨陳菊花媽市長在市長室、勞工、客委、工務、水利、建設、經發等行政部門磨練，是最熟悉高雄市政及地方基層需求的候選人。現在回到參與公共事務起點的前鎮、小港區，已準備好了！將用十多年公務部門的專業訓練及經驗，接棒郭玟成前立委、林宛蓉議員兩人在地超過三十年的服務建設工作，站在第一線為市民鄉親爭取權益及前鎮小港各項建設。
黃彥毓強調，投入議員選戰以來，感謝許多前輩的大力幫助，也感謝鄉親從初選到大選的支持及對市政發展的期待。過去兩年在陳其邁市長兩年拚四年的努力下，選區內捷運黃線動工、捷運紅線延伸林園定案、捷運黃線延伸前鎮漁港啟動可行性、國道七號環評通過、前鎮漁港第一階段改造活化也將於年底或明年初完工、亞洲新灣區5G AIoT產業、半導體製程相關產業招商、台電特貿三開發等也逐一到位，前鎮小港將是高雄未來產經、觀光發展的重心。未來中央賴瑞隆委員、市府陳其邁市長、議會黃彥毓一條線服務建設，高雄將更加進步。
黃彥毓表示，選戰倒數10天，選情緊繃新人危險，將更加一步一腳印，清晨及傍晚站路口、上下午及晚上，安排車隊或徒步掃街、跟垃圾車拜票。此外也將在選前黃金周及最後衝刺階段，於小港、前鎮舉辦團結守護之夜，邀請歌手演唱及貴賓助講，拜託市民鄉親全力固票，全力搶救守護最關鍵的一席黃彥毓，讓議會過半讓高雄施政更有力。