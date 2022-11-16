民眾黨稱立委助理負責聯繫黨團　曾銘宗：不清楚定義

民眾黨新竹市長候選人高虹安涉詐領助理費爭議延燒，昨日又有自稱前高虹安助理的人士在政論節目上爆料，民眾黨5個立委辦公室，都被要求一個助理費配額給黨部使用，民眾黨團則緊急發聲明駁斥「惡意造謠」，並強調每位立委都有助理負責和黨團辦公室溝通、聯繫立法院相關工作。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今（16）日受訪說，每個黨團助理都與委員助理和委員有密切聯系，但不清楚協助聯繫的定義。
一名自稱為高虹安助理的男子，昨以連線訪問方式在三立新聞台政論節目《鄭知道了》上指出，民眾黨黨團中有一個內規，要求各委員辦公室都必須捐出一個助理費配額，給予黨部使用，領公費助理的錢，卻是在民眾黨立院黨團，或民眾黨智庫工作。聞此，主持人鄭弘儀直言，這事情很大條，等於是拿國家的錢給黨團。不過，民眾黨則發聲明澄清，該人士言論完全悖於事實，強烈譴責節目惡意造謠。
民眾黨團解釋，他們每位立委都有助理負責和黨團辦公室溝通、聯繫相關立法院工作，民眾黨團也進一步要求三立新聞台、《鄭知道了》立即更正，並下架抹黑影片，他們正搜集資料，研擬採取法律行動，以正視聽。
曾銘宗今受訪表示，這問題恐怕還是要問當事人，他沒辦法做出明確解釋；至於聯繫黨團業務，每個助理都與黨團有密切聯繫，定位是什麼不清楚。他提到，黨團助理每天都跟40位委員助理或委員密切聯繫，比如哪個委員會有關法案意見，或現在審預算是否提出相關提案，每天都陸續密切聯繫，但定義是什麼真的不清楚，沒辦法幫忙解答。
至於高虹安遭爆薪資請領5萬實領為0元，曾銘宗也強調，這件事情還是請當事人自己出來解釋，他身為立法院同僚，在不清楚情況下講的話有失公允，而且也不合適。