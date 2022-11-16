「青少年高樓輕生說」學生怒批！青民協：勿漠視結構問題

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對此，諶立中回應時提到，「這5年青少年選擇結束生命的比率突然增加，但如果扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，這10幾年因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年衝動性跳樓來結束生命，這也是未來防治的重點。」
言論一出立即引起學生間的不滿，青民協昨晚發出貼文，短短3小時內，就有超過700位學生留言表達不滿，有學生提到「學校都改建成地下室好了啦 這樣學生就不會跳樓」、「我想高樓增加，導致跳樓自殺案例增加是一回事，重點是如何防治自殺情況發生和輔導學生，我覺得才是重點」、「真正想輕生根本還有其他方法，只防治了一種，最根本的原因根本沒解決」。
青民協表示，提問的聯合國審查委員，關注青少年輕生比率提升的結構性因素，詢問政府有沒有相關研究，並舉例課業壓力可能是一個因子。但從完整影片看來，司長竟只將輕生歸因於「高樓」，近2分鐘的回答過程，完全沒有提到其他結構性的因素及政府是否有相關調查。
青民協認為，衛福部不應弄錯重點，高樓層、易造成輕生的工具讓其可近性降低，雖然是多種自殺防治策略之一，但在國際審查的場合，作為兒少心理衛生重要的主管機關，更應向國際委員說明，政府對於青少年心理健康的調查與分析。
衛福部不應漠視課業壓力、校園心理健康支持不足等結構性問題，屢次嘗試將青少年輕生歸因於個人的結果，將導致永遠無法找到問題核心，並提出有效的解決策略。
從數次心健司長的爭議言論，青民協認為，作為兒少心理健康主責主管機關的最高首長，面對國際委員的提問，卻無法做出妥適的答覆，顯見政府對於兒少心理衛生的重視仍相當不足，近期相關議題也被各界關注，包含校園心輔人力缺乏、是否要研擬心理健康假、如何建構更完善的兒少支持系統，每一個環節都相當重要，政府應提出完整政策及說明，不應用高樓變多，來迴避政府應盡到的責任。
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