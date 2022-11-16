「青少年高樓輕生說」學生怒批！青民協：勿漠視結構問題

▲衛福部心理健康司長諶立中表示，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺。（圖／翻攝自衛福部社家署影片）
▲衛福部心理健康司長諶立中表示，這10年來因為台灣高樓的增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺。（圖／翻攝自衛福部社家署影片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-16 11:10:16

衛福部心理健康司長諶立中昨（15）日在兒權公約國際審查會議上，被問及兒少自殺比率高的原因，回應可能與近10年台灣高樓增加有關，說法惹議。台灣青年民主協會昨天發出貼文，短短3小時內，就有超過700位學生留言表達不滿，青民協呼籲，衛福部不應漠視課業壓力等結構性問題，屢次將青少年輕生歸因於個人。

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聯合國兒權公約國際審查第二天，來自愛爾蘭的國際審查委員Laura Lundy在會中關切台灣兒少自殺比率高的原因，「兒少選擇結束生命，很多人會歸因於個人。但我們想要了解政府有沒有研究，這些兒少選擇結束生命是不是出自於結構性問題，比如說學校壓力太大等。」

對此，諶立中回應時提到，「這5年青少年選擇結束生命的比率突然增加，但如果扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，這10幾年因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年衝動性跳樓來結束生命，這也是未來防治的重點。」

言論一出立即引起學生間的不滿，青民協昨晚發出貼文，短短3小時內，就有超過700位學生留言表達不滿，有學生提到「學校都改建成地下室好了啦 這樣學生就不會跳樓」、「我想高樓增加，導致跳樓自殺案例增加是一回事，重點是如何防治自殺情況發生和輔導學生，我覺得才是重點」、「真正想輕生根本還有其他方法，只防治了一種，最根本的原因根本沒解決」。

青民協表示，提問的聯合國審查委員，關注青少年輕生比率提升的結構性因素，詢問政府有沒有相關研究，並舉例課業壓力可能是一個因子。但從完整影片看來，司長竟只將輕生歸因於「高樓」，近2分鐘的回答過程，完全沒有提到其他結構性的因素及政府是否有相關調查。

青民協認為，衛福部不應弄錯重點，高樓層、易造成輕生的工具讓其可近性降低，雖然是多種自殺防治策略之一，但在國際審查的場合，作為兒少心理衛生重要的主管機關，更應向國際委員說明，政府對於青少年心理健康的調查與分析。

衛福部不應漠視課業壓力、校園心理健康支持不足等結構性問題，屢次嘗試將青少年輕生歸因於個人的結果，將導致永遠無法找到問題核心，並提出有效的解決策略。

從數次心健司長的爭議言論，青民協認為，作為兒少心理健康主責主管機關的最高首長，面對國際委員的提問，卻無法做出妥適的答覆，顯見政府對於兒少心理衛生的重視仍相當不足，近期相關議題也被各界關注，包含校園心輔人力缺乏、是否要研擬心理健康假、如何建構更完善的兒少支持系統，每一個環節都相當重要，政府應提出完整政策及說明，不應用高樓變多，來迴避政府應盡到的責任。

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