台鐵司機員疑染毒　王國材承諾檢討複驗時間

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台鐵局說明，陳姓機車長今年6月14日在航醫中心做例行性尿液檢查，6月21日報告發現為陽性反映，便立即停止其乘務，並安排在6月28日再次檢驗，7月1日報告為陰性，據當事人說明是吃感冒藥引起。本局為求愼重迄今仍停止陳員乘務工作，為求勿縱勿枉，將要求陳姓司機員再做尿液分析，另再一次全面檢視其他司機員的尿液報告，以維行車安全。
不過立委李昆澤質疑，該司機員6月14日進行檢驗沒過，6月28日才進行複驗，但已經是不同尿液，且毒品檢測一般1至7天內可檢查出來，平均時間是3至5天，可是台鐵初驗、複驗竟然相隔2周，他要求台鐵檢討並在1周內提出方案，否則乘客沒辦法相信司機開車安全。
立委洪孟楷也認為，6月就驗出陽性，現在已11月便呈陰性，如此就結案，質疑是否是給該員避風頭的機會，半年後事情沒有人關心後就調回去？
運安會主委楊宏智表示，毒測對航空來講非常嚴格，每次上飛機前都要檢查一次，當年普悠瑪調查案發現司機吸毒測試是司機員自己打勾，當時有提出建議要改善，台鐵局也已經改變。王國材也坦言，吸毒是很嚴肅的事，初驗、複驗兩次相隔是長了一點，沒有說服力，已經和台鐵討論雖然過去SOP如此但複驗時間太久，會請台鐵檢討在2周內交出報告。