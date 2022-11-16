快衝全家！今天開搶「熊抱哥、毛怪」絨毛杯套 69元必收
冬天除了暖暖的熱飲，更必備毛茸茸的配件，全家看準冬季暖心商機，今（16）日起展開溫暖生活節，同時推出皮克斯毛朋友系列加價購，合計超過40款毛茸茸角色商品。首波就使出必殺技，任選兩件20元以上指定飲料或冰品，就能用69元買熊抱哥、毛怪的絨毛杯套，讓冬天喝熱飲不只暖胃也暖手，今日起正式開放加購，預計掀起一波不小的搶購熱潮。
全家今（16）日起展開溫暖生活節，主推毛茸茸的動畫明星，包含《怪獸大學》的毛怪、《玩具總動員》的熊抱哥、小奶油、鴨霸和兔崽子、《天外奇蹟》的小逗，還有2022超夯動畫電影《青春養成記》裡變身紅熊貓的美美。眾多角色齊聚一堂，化身為一個個溫暖小物及限定商品，火力全開搶攻民眾荷包。
這次全店集點加價購活動共推出9組商品，首推鴨霸和兔崽子的絨毛拖鞋，絨毛地墊則以人氣角色熊抱哥及毛怪為造型，外出實用款有熊抱哥筆電收納包，可裝入14至15吋筆電、承重約2公斤，滿版毛絨造型帶出門超吸睛。
集點商品還有小孩們超愛的按壓氣囊絨毛帽，分別有兔崽子款與美美款，戴上能保暖頭部，下擺可當作圍巾；另有小奶油、兔崽子的毛茸茸手機袋，揹帶可調整長度，讓大人小孩一起裝可愛。
暖心的可愛小物有毛球球玩偶小吊飾，共有熊抱哥、毛怪、小奶油、美美與小逗5款，可將小玩偶放入毛球或分別配戴；另外粉絲必收的造型絨毛筆，除了大咖的熊抱哥與毛怪，美美和小奶油也一齊加入，可用400點+129元換購隨機樣式，或是用1000點+499元整組購入。
除了加價購商品，全家溫暖生活節同步開賣一系列皮克斯毛朋友的限定包裝商品，包含泰山純水、Cheers氣泡水各6款包裝，以及午后時光重乳奶茶、重乳可可奶茶、嚴選咖啡（曼特寧風味）共3款角色包裝，11月29日前買指定商品享第2件6折。
同樣大打可愛牌，美廉社為了慶祝今年咖啡門市間數來到432間，美廉咖啡首度攜手LINE FRIENDS，推出熊大、兔兔咖啡杯新包裝，特別版咖啡杯共發行3萬杯，將自明（17）日起在全台實體門市開賣，限提供咖啡服務門市共432間，並同步加碼12月13日前大杯咖啡同品項第二杯5折，等於大杯拿鐵第2杯只要28元。