老婦睡醒視力模糊！竟是「眼中風」突發 3族群風險最高
81歲林女士雙眼曾接受⽩內障⼿術治療並置放⼈⼯⽔晶體，平時視⼒不錯，雖然有⾼⾎壓問題，不過身體並無特別不適；某天午覺醒來後，林女士突覺右眼視⼒模糊，起初以為是疲累不以為意，但隔天右眼視⼒仍沒有改善，到眼科求診經過散瞳、眼底檢查後，發現為「視網膜分⽀靜脈阻塞」（眼中風）併黃斑部⽔腫，緊急安排眼內注射抗⾎管新⽣藥劑治療後，右眼視⼒才回復良好；書田診所眼科主治醫師張夏怡提醒，眼中風，是導致中老年⼈視⼒喪失重要病因，好發於有「三高」病史、抽菸、50歲以上族群，若突然出現單眼視⼒模糊時，就需儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。
張夏怡表示，眼中風是導致中老年⼈視⼒喪失重要病因，僅次於糖尿病視網膜病變，常見症狀為單眼突發且無痛的視⼒減損或喪失，好發「三高」病史、抽菸族群，年齡通常以50歲以上居多，尤其青光眼患者因眼壓過高，視網膜血管阻塞機會比常人更高，要特別小心。
張夏怡指出，眼中風常伴隨著三⾼控制不佳的問題，因此三高疾病及抽菸習慣者因定期追蹤與戒菸，才能減低視網膜靜脈阻塞風險，已發⽣過視網膜靜脈阻塞患者，更要小心再次眼中風的可能，據統計，大約六分之一的患者在未來5年內再次發生視網膜靜脈阻塞（同一眼或另外一眼都有可能）。因此當突然發⽣單眼視⼒模糊、單眼看東⻄時物品呈現扭曲變形、單眼視線範圍中有⼀塊或整片都看不到時，就要小心可能發⽣眼中風。
治療方面，張夏怡表示，主要透過減少液體滲漏、消除視網膜⽔腫，⽬前常見治療⽅式為玻璃體內注射抗⾎管新⽣藥物，針對視網膜靜脈阻塞較嚴重患者，除了施打玻璃體內注射抗⾎管新⽣藥物外，還需要以視網膜雷射治療，提醒民眾在接受治療後，務必要定期回診追蹤，因爲視網膜靜脈阻塞病情會隨時間有所變化，有時疾病發⽣當下不嚴重，但隨著時間推移，視網膜受損情況可能比當初預期的情況差，甚⾄發⽣第⼆次視網膜靜脈阻塞⽽；此外，眼中風也可能是腦中風的前兆，提醒民眾突然出現單眼視⼒模糊時，需儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。