蔣萬安喊請辭至今才補程序 黃珊珊嗆：連辭職都沒執行力
2022年台北市長選戰在即，而為了「展現破釜沉舟的決心」，國民黨候選人蔣萬安於上週無預警宣布辭去立委一職，引發各界討論。不過時至今日近一週過去了，卻遭到民進黨立委爆料「根本沒有地辭呈」讓外界譁然，且直到消息遭到揭露後，蔣萬安與競選團隊才表示「今（16）日上午已經完成法定辭職程序」。對此無黨籍候選人黃珊珊也直言「真是讓我瞠目結舌」，並直言辭職根本不用委員親自到立法院，只要寫辭職信讓助理拿去處理就好。
陳時中競選團隊總幹事吳思瑤昨日晚間在臉書上PO文，揭露蔣萬安宣布辭去立委後，至今5天都未向立法院遞交辭職書，直言是「最扯鬧劇」；發言人莊瑞雄也表示，請辭立委只要簽下名字就立刻生效，還拿出當年他請辭台北市議員的辭職函說「可以借你抄一下」。
對此同樣身為台北市長候選人的黃珊珊，也直言「真是讓我瞠目結舌」。黃珊珊強調，辭職非常簡單，自己也辭職過議員，「辭職是我只要寫好辭職書，助理就會拿去辦公室處理，這樣就結束了。」黃珊珊強調，立委也是一樣，不用委員親自到立法院辭職，並表示自己辭議員跟辭副市長的時候都是如此，「如果連辭職都沒有執行力，將來怎麼會有即戰力？」