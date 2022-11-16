新竹大車站預算三級跳　林耕仁轟林智堅、沈慧虹規避監督

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林耕仁指出，新竹大車站如同棒球場一樣預算三級跳，從50億增加到現在104億；然而，新竹市長久以來，因為鐵路撕裂東西兩側發展，一條鐵路阻礙兩邊暢行；尤其104億建設經費幾乎是新竹年度總預算的一半，新竹大車站只要蓋了，前後站就再也沒有任何機會縫合，反而是置城市於一個困境，新竹的交通將永遠被鐵路分割，再也沒有機會縫合。
林耕仁補充，新竹大車站就像是蓋一個巨大的「人行天橋」，蓋完後汽機車一樣無法通行，民進黨宣稱可縫合前後站，實際上對改善汽機車交通根本沒有什麼助益；況且，現有月台和地下連通道已具有行人通行的功能，並不會因為新竹大車站，而產生新的效益。所謂以人為本，只是譁眾取寵的噱頭，對於未來新竹市鐵路地上化或地下化，也完全沒有幫助。
林耕仁呼籲，訴求停止建設新竹大車站，並交由市民來決定，並抨擊新竹棒球場產生爭議，就是烙跑二人組只考慮自身想法、忽略市民訴求所導致。未來他擔任市長，一定由市民想法出發，讓錢花在刀口上。
新竹市議員黃美慧則表示，預算16.4億的新竹市立圖書館，被林智堅市府視為「新竹市總圖」，但議會早在108年10月就決議這是「市立圖書館」；因此16.4億原址重建的圖書館，是否成為棒球場第二？一樣問題重重；新竹市議員陳慶齡也批評林智堅，「讓廠商入主市府當局長」，掌握所有標案，是否未來營造廠商也可以當局長？憂心新竹市在綠色執政下，新竹市弊端將永無天日，市民也不會知道問題所在。
國民黨立委鄭正鈐痛批，林智間不段宣稱從中央爭取到很多預算，去年更說6年爭取到200億元，跟台北相比已不惶多讓，今年5月最後一次施政報告，更提到就任7年多從中央爭取265億元。鄭正鈐也質疑，爭取經費是好事，但亂用於棒球場、大車站還讓廠商直接變局長，實在荒腔走板，無法接受。
國民黨團總召曾銘宗則提到，國民黨團將要求審計部介入調查，查核後若涉及不法就移送法辦，呼籲檢調主動介入調查，依法行政查出不法事件，也請檢調積極查辦。