7-11太狂！門市賣起現煮麻辣燙　還有999元龍蝦海鮮拼盤

▲7-11的熱食自助區陣容更堅強，首度與新馬辣聯名推出現燙現吃的「麻辣燙」。（圖／業者提供）
▲7-11的熱食自助區陣容更堅強，首度與新馬辣聯名推出現燙現吃的「麻辣燙」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-16 12:26:222022-11-16 12:28:59

冬天就是不停的吃火鍋！7-11大搶鍋物市場，即日起開跑一年一度的「名鍋盛典」，首波主打星級鍋物，再度和台北君悅酒店獨家合作，推出新加坡風味叻沙鍋、海鮮味噌鍋2款新品，到巷口超商就能隨時開吃星級名鍋。熱食自助區也大進化，繼部份門市開賣現夾滷味之後，這次再聯名新馬辣推出現燙現吃的「麻辣燙」，預計年底前導入到全台200間門市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冬天不只吃關東煮，7-ELEVEN日前才剛宣布開賣現夾滷味，還找來一星了凡滷汁加持，不只如此，熱食自助區陣容又更熱鬧了，今（16）日再度宣布首創「麻辣燙」，聯名新馬辣現燙現吃。11月16日起在台北、台中部份門市引進，和新馬辣經典麻辣鍋聯手推出「麻辣燙」熱食，以大紅袍、朝天椒、青花椒熬製而成，食材有麻辣黃金魚蛋、麻辣黃金魚板、麻辣日式魚豆腐等，也可加入科學麵等主食搭配，預計年底前可達200店導入。

▲7-11在部份門市開賣新馬辣「麻辣燙」，以大紅袍、朝天椒、青花椒熬製湯底。（圖／業者提供）
▲7-11在部份門市開賣新馬辣「麻辣燙」，以大紅袍、朝天椒、青花椒熬製湯底。（圖／業者提供）
火鍋市場蓬勃發展，7-ELEVEN透露去年推出「名鍋盛典」效益顯著，相關類別創造近4億元業績，因此今年再與各大星級飯店、名店合作，並朝向小家庭、個人鍋兩大商品結構。首波主打與台北君悅酒店獨家合作的異國個人鍋，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽監製2款個人即食鍋物：新加坡風味叻沙鍋、海鮮味噌鍋，訴求到巷口超商就能吃到星級美味；同時也和「這一小鍋」合推2款鍋物：經典老火湯鍋、沙茶藥膳鍋。

▲君悅新加坡風味叻沙鍋129元、君悅海鮮味噌鍋159元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲君悅新加坡風味叻沙鍋129元、君悅海鮮味噌鍋159元。（圖／7-ELEVEN提供）
7-ELEVEN觀察發現，超商客群偏好2至3人共享的冷凍湯底，湯底部份也與名店合作，多達10款可選，新品有君悅南洋叻沙湯底、與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作的冬蔭功湯底、韓式口味的豆腐村泡菜豆腐煲、隨鍋附贈熊熊御守的聚北海道聚寶熊牛奶鍋等；去年熱賣的晶華三燔本家壽喜燒、煮時光3種湯底、石二鍋經典爆香石頭鍋也都強勢回歸。預購誌則販售這一鍋皇御膳麻辣鍋、碳佐天鍋芫荽皮蛋豚骨鍋，以及千元有找的「豪華龍蝦海鮮拼盤」，整盤能吃到龍蝦、白蝦、鮑魚及小花枝。

▲豪華龍蝦海鮮拼盤999元，預購誌限定販售。（圖／7-ELEVEN提供）
▲豪華龍蝦海鮮拼盤999元，預購誌限定販售。（圖／7-ELEVEN提供）
迎接冬天到來，全家則是再度和嵜本SAKImoto聯手合作，以日本大阪SAKImoto Bakery Café店內餐點為原型，今（16）日起正式開賣便利商店新型態「玉米濃湯」，透過冰磚技術神還原大阪美味，並搭配限定雙層湯杯，濃湯帶著走不燙手，每杯售價65元，11月16日至11月29日享嘗鮮價55元，另外也能單買更便宜的「玉米濃湯冰磚」帶回家微波，售價49元。

▲全家再度聯手嵜本SAKImoto Bakery，推出超商首見的新型態玉米濃湯，也能只單買「冰磚」更便宜。（圖／業者提供）
▲全家再度聯手嵜本SAKImoto Bakery，推出超商首見的新型態玉米濃湯，也能只單買「冰磚」更便宜。（圖／業者提供）

今開搶！7-11美式、拿鐵「買2送2」　全家泡麵餅乾買1送1

全家「玉米濃湯霜淇淋」周日開賣！聯名Sakimoto嵜本超狂

誠品公布2022十大暢銷書！今年「他」最夯　一次奪2席　

迎世足！7-11拿鐵「買2送2」陪熬夜　門市開放看球賽轉播

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀