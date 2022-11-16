7-11太狂！門市賣起現煮麻辣燙　還有999元龍蝦海鮮拼盤

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火鍋市場蓬勃發展，7-ELEVEN透露去年推出「名鍋盛典」效益顯著，相關類別創造近4億元業績，因此今年再與各大星級飯店、名店合作，並朝向小家庭、個人鍋兩大商品結構。首波主打與台北君悅酒店獨家合作的異國個人鍋，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽監製2款個人即食鍋物：新加坡風味叻沙鍋、海鮮味噌鍋，訴求到巷口超商就能吃到星級美味；同時也和「這一小鍋」合推2款鍋物：經典老火湯鍋、沙茶藥膳鍋。
7-ELEVEN觀察發現，超商客群偏好2至3人共享的冷凍湯底，湯底部份也與名店合作，多達10款可選，新品有君悅南洋叻沙湯底、與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作的冬蔭功湯底、韓式口味的豆腐村泡菜豆腐煲、隨鍋附贈熊熊御守的聚北海道聚寶熊牛奶鍋等；去年熱賣的晶華三燔本家壽喜燒、煮時光3種湯底、石二鍋經典爆香石頭鍋也都強勢回歸。預購誌則販售這一鍋皇御膳麻辣鍋、碳佐天鍋芫荽皮蛋豚骨鍋，以及千元有找的「豪華龍蝦海鮮拼盤」，整盤能吃到龍蝦、白蝦、鮑魚及小花枝。
迎接冬天到來，全家則是再度和嵜本SAKImoto聯手合作，以日本大阪SAKImoto Bakery Café店內餐點為原型，今（16）日起正式開賣便利商店新型態「玉米濃湯」，透過冰磚技術神還原大阪美味，並搭配限定雙層湯杯，濃湯帶著走不燙手，每杯售價65元，11月16日至11月29日享嘗鮮價55元，另外也能單買更便宜的「玉米濃湯冰磚」帶回家微波，售價49元。