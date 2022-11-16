「媽媽叫什麼名字？」答不出　通緝犯認栽坦承真實身分

▲涂男為掩飾通緝身分，出示好友的身分證讓警方盤查，由於照片與本人有落差而引起警方懷疑，員警靈機一動反問，「媽媽叫什麼名字？」露餡，涂男乖乖就逮。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲涂男為掩飾通緝身分，出示好友的身分證讓警方盤查，由於照片與本人有落差而引起警方懷疑，員警靈機一動反問，「媽媽叫什麼名字？」露餡，涂男乖乖就逮。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-16 17:06:21

來自嘉義的涂姓男子到高雄找朋友，騎著向朋友借來的機車在路上閒晃，卻因為未戴安全帽遭到警方攔查。涂男為掩飾通緝身分，出示好友的身分證讓警方盤查，由於證件上的照片與本人有落差而引起警方懷疑，員警靈機一動反問，「媽媽叫什麼名字？」涂男不知如何回應，只好說出真實身分，經查涂男為毒品危害防制條例通緝犯。

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▲涂男為躲避追緝南下高雄找朋友，未料仍遭警方識破通緝身分。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲涂男為躲避追緝南下高雄找朋友，未料仍遭警方識破通緝身分。(圖／記者郭凱杰翻攝)
鼓山分局今(16)日表示，龍華派出所警員於14日凌晨3點左右針對轄內治安重點場所巡守時，在鼓山區明華路上發現一名機車騎士未戴安全帽，立即趨前攔停。騎士涂姓男子(26歲)也配合停車並出示身分證供警方盤查，員警依身分證資料查詢並無異狀，但要求男子拉下口罩核對時，端詳了幾秒鐘明顯看出異樣，不動聲色地要求到一旁KTV大廳較明亮處所查證。

員警看著涂男提供的身分證問著:「你媽媽叫什麼名字？」，在員警連續問了六次後，答不出身分證上母親姓名的涂男才坦承遭通緝。

初步調查發現，涂男於111年10月28日遭嘉義地檢署依毒品危害防制條例通緝在案，為躲避追緝南下高雄找朋友，還想要以許姓友人的身分蒙混過關，沒想到因為記不住好友母親姓名而露餡。訊後依毒品危害防制條例通緝罪嫌解送歸案。

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