蔡其昌批不是笨就是壞　盧秀燕「為了日後好相見」不回應

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蔡其昌今（16日）掃街前被問及此事，表示盧秀燕確實說錯話了，她將高雄警方在緝毒過程當中開槍，講成是歹徒的槍擊案，很明顯就是造謠。他認為政治人物不必硬拗，錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進，若連道歉都不願意做，就是欠缺反省能力。
對於盧秀燕不斷舉林佳龍老人健保補助政見跳票為例，指「開政見支票很容易，重要的是說到做到」，蔡其昌回應「如果選前連政見都不敢開、要把台中帶到哪裡都沒有說清楚，選後我們要期待他能做什麼？」
蔡其昌說，自己一直覺得盧秀燕很可惜，表面上都是笑嘻嘻的，卻不願意面對問題、解決問題，也不願意道歉，「就是台中停滯不前的關鍵原因。」他重申裝睡的人叫不醒，如果真的不懂，就是凸顯她的不認真、不用功；如果懂，還故意做這樣的政治攻防，那就是意識形態的掛帥，「所以不是笨，就是壞」。
關於政見會的爭議與交鋒，盧秀燕上午表示：「辯論會已經結束了，為了選後跟蔡副院長能夠良性相處、維持正向選舉，我不希望辯論會已經結束，還要延長到會外賽。」她表示，對於辯論會的內容，她會約束自己不再回覆，因為她希望選後大家可以好相見，共同為台中市努力、奮鬥。
蔡其昌則回應「請盧市長放心，我不擔心這些問題」。他說這場君子之爭，是為了給台中下一代好的民主示範，一路以來他都是找盧市長針對政策辯論，只可惜盧秀燕不肯。