假問路真性侵！北市惡狼遭咬手指留「鐵證」　下場出爐

▲北市一名男子深夜尾隨女子，佯裝問路後趁四下無人性侵得逞。（圖／翻攝畫面）
▲北市一名男子深夜尾隨女子，佯裝問路後趁四下無人性侵得逞。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 12:27:50

台北市蔡姓男子，今年9月5日凌晨，騎YouBike尾隨一名女子，趁著四下無人之際，將其壓制路邊性侵，松山分局獲報後，火速展開調查，並在當天傍晚逮捕蔡男，隔天下午檢方複訊後，以涉強制性交罪嫌重大為由，向法院聲請羈押獲准，並於今天（16日）依強制性交罪，將蔡男追加起訴。

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台北地院（圖）今天宣判，凶嫌胡家瑞依殺人罪判刑14年10個月、槍炮罪判3年6個月，合併應執行18年。（圖／翻攝自Google map）▲6日▲事發隔天下午，台北地院立刻裁定羈押蔡男。（圖／翻攝自google map）
據了解，蔡男從去年9月起，便陸續在大賣場、捷運小巨蛋站、葫州捷運站、內湖運動中心偷窺女子如廁，更曾在木柵公園試圖將一名女子拖進廁所侵犯；今年9月5日凌晨，他騎車行經南京東路五段，發現被害女子獨自一人，認為有機可趁，遂上前假裝問路，再尾隨對方至一處空地，強壓制被害人侵犯得逞。

警方獲報後，隨即擴大調閱監視器畫面，並依YouBike租借紀錄，循線把已經回家的蔡男拘提到案，由於當天被害人在抵抗之際，曾張口咬了蔡男手指一口，這也成為其犯案的鐵證，後續將由台北地院審理。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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