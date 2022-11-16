假問路真性侵！北市惡狼遭咬手指留「鐵證」 下場出爐
台北市蔡姓男子，今年9月5日凌晨，騎YouBike尾隨一名女子，趁著四下無人之際，將其壓制路邊性侵，松山分局獲報後，火速展開調查，並在當天傍晚逮捕蔡男，隔天下午檢方複訊後，以涉強制性交罪嫌重大為由，向法院聲請羈押獲准，並於今天（16日）依強制性交罪，將蔡男追加起訴。
據了解，蔡男從去年9月起，便陸續在大賣場、捷運小巨蛋站、葫州捷運站、內湖運動中心偷窺女子如廁，更曾在木柵公園試圖將一名女子拖進廁所侵犯；今年9月5日凌晨，他騎車行經南京東路五段，發現被害女子獨自一人，認為有機可趁，遂上前假裝問路，再尾隨對方至一處空地，強壓制被害人侵犯得逞。
警方獲報後，隨即擴大調閱監視器畫面，並依YouBike租借紀錄，循線把已經回家的蔡男拘提到案，由於當天被害人在抵抗之際，曾張口咬了蔡男手指一口，這也成為其犯案的鐵證，後續將由台北地院審理。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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