看得到吃不到？加密貨幣投資損失抵稅有條件　財長這麼說

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他進一步說明，第一種情況是在境外平台交易，這就屬於境外所得，就適用「最低稅負制」，超過100萬元才要課稅，而且還有670萬的免稅額，如果沒有達到這些門檻，就沒有損失抵稅的問題。另一種情況是在境內平台交易，就適用綜所稅規定，有申報財產交易所得，也有申報損失，那所得與損失就可以互抵，但在申報時要提供實際交易成本及出售交易價格等資料。
不過，張其祿質疑，加密貨幣交易所FTX都破產不見了，要如何認定損失？蘇建榮說，這要看個案的情況，包括取得的時間或實現的時間，不太一樣，在計算所得時，要看個別的取得時點與成本與交易價格之間的關係，財政部原本就有財產交易所得的認定標準，像是以交易時的成交價，減除取成本來作為課稅基準，若是國內交易平台的話，財政部會要求平台提供相關的數據。
國民黨立委賴士葆則追問目前國內交易平台的情況，蘇建榮說，目前國內有27家交易平台，並採實名制，根據平台業者申報銷售額，2020年4.8億元，2021年有12.8億元，今年少一點7億多元，但交易平台銷售額來源主要是手續費收入，服務手續費就是他們的營業額，平均手續費大概在2%-5%，若以此推算，去年交易額差不多有200多億元。