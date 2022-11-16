藍營批1200月票騙選票　鄭運鵬反嗆：國民黨1280也不可行

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鄭運鵬今日與前立委陳柏惟一同出席「 1126投3號 3Q」電話催票記者會，會後聯訪媒體詢問國民黨最近一直攻擊1200的月票一事，鄭運鵬表示，他提出首都圈1200的交通月票，跨了基北北桃四個市，也跨了所有通勤和通學，也跨越了台鐵、國道客運、公車和機場捷運，所以他們提出的是完整方案，我們用1200的財務試算負擔不大而且中央也可以支持。
鄭運鵬指出，相較於國民黨學台北市的1280月票，其實大家可以知道他的財務差距不大，國民黨覺得1200月票不可行的話，他們提的1280也不可行。
鄭運鵬進一步說，希望跨地區來解決交通阻塞和節能減碳的問題，所以國民黨如果認為說他們做不到，其實是他們沒有能力去跨越行政區域，也沒有能力和中央協調一起來支持，這就是能力上面的差別，國民黨提出來的主張自己都做不到，如果國民黨做不到由他們來做，相信會讓通勤通學首都圈更方便、更省錢。
媒體問政論節目爆民眾黨五位立委都可能涉嫌詐領助理費，鄭運鵬表示，民眾黨的立委高虹安辦公室傳出苛刻勞工，甚至薪資發出去用各種條件回歸公積金的作法在他們辦公室絕對不可能發生，是不是所有民眾黨的辦公室都這樣他不曉得，但是立委賴香伶在桃園參選市長，她卻對這樣事證明確壓榨勞工的行為完全不表達，很顯然是雙重標準。