PLG／人氣樂團宇宙人開唱　攻城獅主場將開放飲食

我是廣告 請繼續往下閱讀
為強化獅紫軍主場應援互動率，球團於休賽季特別規劃「Muse Girls心跳小舞台」與「場邊大獅席包廂」，心跳小舞台位於南側與北側特區前排，Muse Girls將於賽事期間至舞台上帶動全場應援；除此之外，場邊大獅席包廂位於東側籃架後方，獅紫軍可享受獨立舒適空間、專屬管家服務、官方商品優惠與VIP特別通道。特別的是，新賽季攻城獅主場將全面開放飲食，凡購買場邊大獅席包廂的獅紫軍還能享有專屬管家代購知名美式餐廳Texas Roadhouse 德州鮮切牛排與LillA加州料理，在攻城獅球星出場時還能近距離與獅群互動，成為張力十足與互動性兼具的熱門席次，自上週開放預購後，已熱銷破50組。
衝擊總冠軍程式碼藏禁區地板 攻城獅主場館將以全新面貌迎接新賽季
攻城獅球團於上賽季正式引進中央大螢幕與全場吊掛式音響，且新賽季持續優化中央大螢幕設備、動畫與全場吊掛音響位置，提升音場深度與環繞式音效之層次感，盼所有進場的獅紫軍都能在攻城獅主場體驗到演唱會等級的聽覺饗宴。另外，球團也將主場館內觀眾席與球員通道牆面全面更新，設計「WE ARE HSINCHU WE ARE LIONEERS」全新視覺，讓所有進場的獅紫軍感受到「我們代表新竹，我們是攻城獅」，盼能強化攻城獅與新竹球迷的連結。新賽季攻城獅主場館地板也融入「工程師元素」，在禁區邊緣與罰球線圓弧內印有攻城獅衝擊總冠軍的coding程式碼，期許攻城獅團隊所有成員都能秉持三大目標奮戰新賽季，「比昨天更進步」、「團隊至上」、「一披上球衣就準備SOUL OUT」，儘管攻城獅已連續兩年拿下年度主場獎項，但球團將持續提升主場館設施品質與互動體驗，創造入場球迷「再次進場支持」的動機！