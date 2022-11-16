熟女拼試管嬰兒自訂「排卵KPI」　醫揭3大迷思：質重於量

我是廣告 請繼續往下閱讀
迷思1：AMH低生殖功能一定不好？
醫解謎：用於助醫決定治療方針與劑量，別焦慮！
AMH為抗穆勒氏管荷爾蒙(Anti- Mullerian Hormone)，由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，可顯示患者卵巢卵子的庫存量。陳美州醫師強調「AMH值不可逆」，隨著年齡增加，數值只會越來越低，在生殖醫學中是重要的評估指標。但許多民眾認為數值低等於生育功能不好而感到焦慮，台灣生殖醫學會常務理事蔡永杰提醒，AMH與卵巢功能息息相關，重視取好卵優於取多卵。
錯誤2：取卵數越多就是好？
醫解謎：取卵數超過一定數量，懷孕、活產率降！
雖取卵數多，成功受精的數量與機率就會增加，但過多的排卵數卻會降低活產率！取卵數量大於15顆時，發生卵巢過度刺激症候群(OHSS)的機率也會上升、超過20顆後新鮮胚胎活產率反開始下滑。蔡永杰指出，對於取卵數有過高或不合理的期待是徒增壓力。建議不孕家庭在進入療程前，應建立「適佳取卵數」的正確知識。一般而言，低於8顆治療效益較不足，高於15顆則品質開始明顯下滑。
錯誤3：身體不適忍過去沒關係？
醫解迷：掌握可能副作用，不輕忽身體反應，有助身心壓力
根據台灣首份不孕家庭調查顯示，有近5成接受治療的人表示在治療期間曾出現身體不適及情緒起伏。誘導排卵刺激治療是利用藥物調節賀爾蒙以促動排卵，身體反應與可能的副作用因人而異，可能會出現如體溫過高、腹脹腹痛、頭暈嘔吐等不適症狀。若劑量不夠精準或過量，恐會過度刺激，造成卵巢、子宮等的嚴重不舒服。蔡永杰提醒，有任何身體不適都不應輕忽與忍耐，應了解不舒服背後的意義與所帶來的連帶影響，不可忽略。