熟女拼試管嬰兒自訂「排卵KPI」　醫揭3大迷思：質重於量

▲熟女求子之路會更加辛苦，醫揭新手試管患者常見的3大迷思。（示意圖／主辦單位提供）
▲熟女求子之路會更加辛苦，醫揭新手試管患者常見的3大迷思。（示意圖／主辦單位提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-16 13:43:49

一位35歲A小姐急欲求子，聽聞小姑透過試管嬰兒治療成功產下雙胞胎，便積極的與小姑討教秘訣。除了在接受排卵治療時，不顧醫護對於排卵數建議，自行設下每次取卵20顆的「KPI」；更一度因排卵療程中未出現小姑描述的不適症狀，自認藥效不足，要求醫師追加劑量，甚至在取卵前擔心數量不足輾轉難眠，上網抒發心情討拍。其實在網路備孕社群中可看見不少相似的試管治療患者自述，台灣生殖醫學會常務理事蔡永杰醫師提醒，生殖醫學治療首重個體化差異，醫師在開立排卵藥物前，須透過年齡、體重、AMH值、基礎FSH值(濾泡刺激素)等多重指標評估用藥；也必須在療程中，依據每個人的不適反應調整治療策略，「不是取愈多愈好，重視取好卵優於取多卵！」

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▲台灣生殖醫學會常務理事蔡永杰表示，錯誤觀念的根源常來自不孕家庭以他人治療經驗為主要參考，忽略生殖醫學治療最重視的個體化差異。(圖/記者周淑萍攝)
▲台灣生殖醫學會常務理事蔡永杰表示，錯誤觀念的根源常來自不孕家庭以他人治療經驗為主要參考，忽略生殖醫學治療最重視的個體化差異。（圖／記者周淑萍攝）
根據今年7月份統計資料顯示，政府擴大不孕症治療補助上路滿1年，未滿45歲受術婦女的治療人次相較前1年同期成長6成。台灣生殖醫學會理事長陳美州卻指出，臨床觀察到不少初踏入試管嬰兒治療的家庭常出現的3大迷思，進而增加治療過程的不適與心理壓力，恐讓不孕夫妻在試管嬰兒治療起點受影響。

迷思1：AMH低生殖功能一定不好？

醫解謎：用於助醫決定治療方針與劑量，別焦慮！

AMH為抗穆勒氏管荷爾蒙(Anti- Mullerian Hormone)，由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，可顯示患者卵巢卵子的庫存量。陳美州醫師強調「AMH值不可逆」，隨著年齡增加，數值只會越來越低，在生殖醫學中是重要的評估指標。但許多民眾認為數值低等於生育功能不好而感到焦慮，台灣生殖醫學會常務理事蔡永杰提醒，AMH與卵巢功能息息相關，重視取好卵優於取多卵。

錯誤2：取卵數越多就是好？

醫解謎：取卵數超過一定數量，懷孕、活產率降！

雖取卵數多，成功受精的數量與機率就會增加，但過多的排卵數卻會降低活產率！取卵數量大於15顆時，發生卵巢過度刺激症候群(OHSS)的機率也會上升、超過20顆後新鮮胚胎活產率反開始下滑。蔡永杰指出，對於取卵數有過高或不合理的期待是徒增壓力。建議不孕家庭在進入療程前，應建立「適佳取卵數」的正確知識。一般而言，低於8顆治療效益較不足，高於15顆則品質開始明顯下滑。

錯誤3：身體不適忍過去沒關係？

醫解迷：掌握可能副作用，不輕忽身體反應，有助身心壓力

根據台灣首份不孕家庭調查顯示，有近5成接受治療的人表示在治療期間曾出現身體不適及情緒起伏。誘導排卵刺激治療是利用藥物調節賀爾蒙以促動排卵，身體反應與可能的副作用因人而異，可能會出現如體溫過高、腹脹腹痛、頭暈嘔吐等不適症狀。若劑量不夠精準或過量，恐會過度刺激，造成卵巢、子宮等的嚴重不舒服。蔡永杰提醒，有任何身體不適都不應輕忽與忍耐，應了解不舒服背後的意義與所帶來的連帶影響，不可忽略。

▲台灣生殖醫學會兩位專家建議，民眾採取試管嬰兒治療前，透過「樂孕ABC三準則」掌握正確觀念。(圖/記者周淑萍攝)
▲台灣生殖醫學會兩位專家建議，民眾採取試管嬰兒治療前，透過「樂孕ABC三準則」掌握正確觀念。（圖／記者周淑萍攝）

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