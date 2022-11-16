林玉書駁斥《全明星4》排擠疑雲 親吐黃隊「相處實情」
節目《全明星運動會4》賽事已到中後半，上週黃隊林玉書因腳傷退賽，領隊郭泓志也不禁落下男兒淚。不過今（16）日爆出其實林玉書在節目開錄以來，就與黃隊隊員相處不來，甚至遭女隊員排擠、冷言冷語對待，對此，林玉書稍早就透過IG發文，親吐實情。
林玉書先是針對近期的新聞，造成大家的困擾道歉，坦言自己個性確實比較慢熱，「在此想先跟各位澄清新聞內容並不屬實，一直以來我都講過自己是比較慢熱的人，也努力嘗試想融入團隊，但可能我還需要更加強這部分的自己，賽季初開隊內會議的時候，的確與其他隊員不太熟稔。」
林玉書也澄清黃隊實際的相處狀況，並非新聞內容所述，「練習參與的情形也不如大家所想像的有排擠的情況，練習沒有拍到我的畫面，也是剛好去洗手間，或有其他事情暫離，一直都很喜歡黃隊這樣熱血衝勁的隊伍，我相信少了我你們一定能更好好發揮實力，拿下更多勝利的獎盃。」
對於因自己各種傷痛，而無法繼續完賽，林玉書相當自責、遺憾，「相信新補進來的前同事子芯能幫上黃隊，接近賽末，練習的辛苦我想各位都深切體驗了整個賽季，在這裡祝福各位參加的同仁，請好好加油，我也會盡快把所有大小傷養好，再回去看看風光的你們。」