北北基計程車起跳價將破百？跳表秒數再下調

受到疫情衝擊與通貨膨脹的雙重打擊，不少計程車業者已經快要撐不下去！台北市計程車工會理事長李威爾表示，希望已經8年沒有調漲的北北基計程車起跳價改為90元，另外，行程中原定為每80秒跳錶5元更改為每60秒跳錶5元，台北市計程車商業同業公會理事長梁平良表示，相關調整案早已送到北市公運處，希望盡快召開勞資雙方會議審理。
李威爾表示，北北基計程車已8年沒有調漲，去（2021）年高雄、屏東、台南均調漲，唯獨台北沒有調漲，因為才會提出「希望北北基計程車起跳價從70元調升到90元」，程序上大約是台北市政府半年內要召開審查委員會，但到現在都還沒開，只能繼續等。
李威爾進一步說明，主要是因為現在物價上漲幅度很高，包含購車成本，8年前50至60萬就可以買到一台車，現在一台便宜的車都要80萬以上，最貴到100萬，還有油價、日常保養也上漲，以前保養機油只要2800元，現在要3300元。梁平良也指出，會中共識希望把計程車起跳從現行的70元，調高為100元，延滯計時秒數從現行的80秒，降低為60秒。
而春節加成費率，維持每趟加收30元，另外考量每次遇到颱風，司機容易自行喊價，因此也訂出每趟加收50元的公定價。
李威爾指出，希望政府可以趕快進行審查，委員會通過後，北北基有多達7萬輛計程車要改表，時間需要3個月，接下來又面臨春節到來，如果像之前春節加價貼貼紙說明跳表費用調漲，而不是照表收費，可能造成司機與搭乘民眾的爭議。