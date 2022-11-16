鋼琴女神曬「超狂腹肌」親曝5年飲食！粉絲見漫畫腰驚呆
馬來西亞鋼琴女神「李元玲」擁有精緻五官、火辣身材，在IG坐擁245萬人追蹤，除了會彈鋼琴、跳芭蕾以外，她也經常跑健身房，甚至嚴格控管飲食，今（16）日她也在IG曬出「超狂腹肌」，分享5年來的飲食，讓粉絲驚呼「女神腰」、「好身材」、「漫畫腰，自律真的很重要」。
李元玲今日在IG發文，只見她穿著黑色造型內衣、內褲，曬出傲人上圍；視線往下移，她的腹肌線條超明顯，「神級漫畫腰」S曲線、蜜桃翹臀一覽無遺，超狂身材讓人目不轉睛。
此外，她也曬出多張食物照，並在文內表示「我平常都在吃什麼？堅持了5年，已經不叫堅持，是一種習慣」，圖片中可以看到雞胸肉、水煮蛋、花椰菜、玉米、蝦仁、酪梨、鮭魚、干貝、蘆筍、牛肉、紅藜麥、水煮青菜等，飲食以原型食物為主，清淡又簡單。事實上，她先前就曾透露，「怎樣保持健康美麗？不酒不煙，不吃煎炸油膩，不吃宵夜，不吃甜點，不服用減肥產品。傳統的自律永遠不會虧待你的付出」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「女神腰」、「漫畫腰，自律真的很重要」、「女神好身材」、「天哪，妳能吃飽嗎」、「完美女神」、「這個腰太厲害」、「謝謝女神無私分享，雖然都懂但要執行真的很難，不過再次確認美好目標的方式是這樣，我會努力的，妳是我們好多人的終極目標」、「性感」、「好健康啊」。（編輯：郭佩蓉）