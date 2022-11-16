波蘭遭炸釀2死！飛彈類型曝 美官員：疑為烏國防空飛彈
俄羅斯15日對烏克蘭發動開戰以來規模最大的空襲行動，轟炸烏克蘭境內能源基礎設施。但就在空襲行動後，傳出有俄製飛彈落入波蘭鄰近烏克蘭的村莊，導致2人死亡。雖然俄羅斯、烏克蘭第一時間都出面否認，美國等國家也持續釐清，不過有美國官員透露，落入波蘭的飛彈是烏克蘭反擊俄羅斯的飛彈。
波蘭鄰近烏克蘭邊界村莊普熱翁杜夫（Przewodów）傳出遭到俄製飛彈擊中，造成2人喪命。正在印尼峇里島出席20國集團（G20）峰會的美國總統拜登稍早前曾表示，由飛彈軌跡研判「不太可能是從俄羅斯發射的」，但他也強調初步訊息對此有質疑，在徹查前他不想斷言。
但根據《美聯社》報導，有三名不願具名的美國官員透露，初步評估顯示，落入波蘭該枚飛彈是烏克蘭軍隊為了迎擊俄羅斯飛彈而發射的。
另外《BBC》針對先前流出、疑似飛彈轟炸現場照片，採訪三名國防專家，專家皆表示該飛彈應為S-300飛彈。S-300飛彈通常用於地對空攻擊。但是在開戰之後，俄烏雙方都有使用過該系統飛彈，美國外交關係協會（CFR）安全專員坎南（J Andrés Gannon）指出「俄羅斯一直都將它用於進行地面攻擊，而烏克蘭也把它們用來對巡弋飛彈進行防空。」目前各界仍沒有足夠證據來確認飛彈的型號與發射飛彈的責任歸屬。