當選後航空城將停工？張善政斥：進度會加快不可能停頓

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張善政今天在市議員徐其萬及競選團隊的陪同下，前往大園地區徒步掃街拜票。談到至今仍堅持用徒步的方式拜票，張善政表示，步行拜票重點就是希望能夠接觸基層，因為每握一雙鄉親的手，就感覺跟大家的感情更為凝聚及堅固，即便辛苦，但有鄉親的鼓勵及表態力挺的回饋聲浪，讓他覺得辛苦付出很值得。
日前張善政在桃園航空城地方促進會擴大會員大會上重申航空城拆遷戶補助三大利多，強調將來一定大力促進航空城開發進度。不過近期地方傳出「國民黨當選後，航空城就會停工」謠言，對此張善政表示，這是民進黨因為現在選情膠著，甚至是在落後的情況之下散布耳語，希望鄉親不要聽信。
張善政指出，他在該場說明會上非常清楚強調，當選後除了會好好照顧徵收戶跟地主的權益，過去補償條件若有不足的地方，上任後會立即檢討、補足；在檢討跟補償條件過程當中，絕對不會去讓航空城的進度受到影響，換句話說，航空城現在推動的進度只會加快不會變慢，更不可能停頓。
對於傳言，徐其萬也向航空城徵收戶喊話，盼鄉親不要聽信這些造謠抹黑的耳語。徐表示，最近舉辦問政座談會都會直接跟民眾表明張善政當選市長以後對航空城的發展規劃，例如組織堅實優質團隊重新檢討安置街廓及配地不足等問題，他說，因為張善政本身就是土木工程博士，對工程非常清楚，絕對會掌握整體進度及施工品質。
面對近來對手陣營採取的抹黑戰術，張善政表示，無論對方抹黑也好，抹紅也好，現在民眾其實已經看清楚，民進黨就是一個抹黑、抹紅的政黨，自己沒有招數，只好拿這些惡劣的招數來抹黑，選戰進入最後階段，未來仍將持續勤走基層，會一步一步繼續努力往前走，直到選戰結束，希望1126大家一起挺善良。