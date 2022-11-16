台人多愛刷LINE Pay？10個月交易5.4億次 雙11每秒32單
行動支付已經成為日常的付費方式，全台用戶數突破1,100萬戶的LINE Pay今(16)日公布，1到10月LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay的點數回饋實體卡，全體交易金額年增近4成，累積創下超過5.4億次交易筆數，每0.05秒就有1筆LINE Pay交易；而雙11活動期間累計交易總額較去年同期成長27%，雙11當日更創每秒32筆交易筆數。
行動支付LINE Pay全台用戶數突破1,100萬戶，截至目前為止，全台支付據點突破42.5萬處，支付場域涵蓋日常生活採買、旅遊、餐飲茶飲、外送到量販Outlet等線上線下通路，用戶數也於今年10月正式突破1,100萬戶，廣受民眾喜愛的LINE POINTS點數回饋信用卡及簽帳金融卡發卡數更突破676萬張，帶動LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay之點數回饋實體卡兩者總交易量持續提升，累計今年1-10月交易總金額突破4,342億元，較去年同期成長近4成，總交易筆數超過5.4億筆較去年同期成長5成，等同每0.05秒就有1筆LINE Pay交易，顯見民眾對LINE Pay的信賴與喜愛。
今年雙11檔期，LINE Pay攜手多元通路品牌包含momo購物網、PChome 線上購物、中華航空、新光三越、UNIQLO網路商店及各大美妝專櫃品牌等優惠齊發，累計11月1日到11日活動檔期間，LINE Pay行動支付及點數回饋實體卡共締造超過193億交易額，較去年同期成長超過27%，累計達2,306萬筆交易，亦較去年同期成長46%，其中11月11日單日就達279萬筆，等同每秒創32筆LINE Pay交易。
進入年末消費旺季，LINE Pay也將針對用戶消費主力包含海外出國機票、電商購物、年末聚餐、運勢占卜等再祭出各項回饋好康。用戶除可至LINE Pay「好康地圖」領取各項主題優惠券外，LINE Pay更聯手大勢品牌於12月31日前推「天天LINE Pay日」，回饋活動包括:
- 週一: 台灣大車隊，單筆消費滿70元最高享LINE POINTS 20%回饋
- 週二/三/四: 麥當勞門市及歡樂送(APP&官網)，單筆享LINE POINTS 3%回饋
- 週五: LOUISA COFFEE，單筆消費滿100元享LINE POINTS 10點回饋，購買未來肉品筆筆享LINE POINTS 6點回饋(APP&官網)
- 週六/日:使用foodpanda，單筆消費滿299可獲贈紅包一個，最高可抽LINE POINTS 99點