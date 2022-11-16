嘴警察不道歉、為了日後好相見？陳柏惟轟盧秀燕無下限
台中市長盧秀燕今被問及誤指高雄昨天發生槍擊案，表示「為了跟副院長日後好相見，我不再回覆辯論會的內容」。高雄出身的前立委陳柏惟，今在臉書怒轟「大街打警察、小巷還沒有道歉，不做事不負責還加嘲諷，讓警察情何以堪？」蔡其昌也留言「每次犯錯，大家質疑A，她就能回B，大家的無奈我能理解。」
盧秀燕昨晚在政見會中，為突顯台中市治安好，指短短一星期內，六都有三都紛傳槍響，並說「我出來前，高雄又發生槍擊案，開了30幾槍」，引起高雄人不滿，要求她為失言道歉。盧秀燕今（16日）被媒體問及此事時，僅表示「為了選後跟蔡副院長好相見，我不希望辯論會已經結束，還要延長到會外賽。」並說她將約束自己不再回覆。
前立委陳柏惟在臉書以「市長嘴警察、為了日後好相見？？？」為題，說「我有限的智慧真的讀不懂無下限的秀燕」。陳柏惟指出，警察用槍被說成槍擊案，已經嚴重打擊士氣、引起高雄市警察基層炎上，「大街打警察、小巷還沒有道歉，不做事不負責還加嘲諷，讓正義執法的警察情何以堪？」
網友留言「現在柯志恩心中應該是萬駝奔騰吧…」、「警察開槍執法也要被嘴」、「大方的向高雄警方道歉很難嗎？」盧秀燕對手蔡其昌也留言「每次犯錯，大家質疑A，她就能回B，大家的無奈我能理解，我會加倍努力，翻轉台中！」