催返鄉投票！民進黨邀辣模里唯拍片　大談「政治如愛情」

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民進黨今日舉行「1126催票行動計畫公布」記者會，里唯於會中表示，自己跟很多苗栗年輕人一樣，與哥哥都在台北工作，但苗栗被戲稱苗栗國，有很多的派系鬥爭，自己都知道這是真的。
「我知道我沒有辦法代表所有苗栗年輕人發言，但是我們內心都渴望改變跟進步」，一直以來自己很低調，不會、也不願意討論自身的背景跟家鄉苗栗，這次意外有媒體曝光，讓爸爸徐定禎當上「國民岳父」，要跟大家謝謝，因為爸爸很開心，嘴角笑到耳朵，還跟大家一直炫耀。
里唯說，一開始接到黨部邀請拍攝「返鄉投票」影片，考慮一陣子，猶豫的點是擔心一直以來都是被動的曝光，這樣主動有意識的宣傳會被說成是對爸爸有利才這樣做，怕會有反效果；但前陣子在苗栗輔選一陣子，發現苗栗有很多很荒唐的事情在發生，很需要改變，「苗栗好像罩著防護罩、制度管不著，資訊進不來、出不去，在外工作的人也是親身體會才知道」。
里唯說，這次苗栗選舉有黑暗的勢力在蔓延，對苗栗人來說，這次比以前更加迫切重要，也是最有機會可以翻轉的一次。把這次選舉想像成革命，要推翻糟糕的政權，不用流血，只要買票回家，希望大家可以集中選票改變家鄉，相信年輕人回家投票的比率比以前高的話，家鄉看到光的日子就不遠了。
蔡英文說，這一次的選舉，要鼓勵每一個人回家投票，因為回家投票就是關心家鄉的方式，就是為家鄉挺身而出，也是為家鄉選擇不一樣的未來。有些人覺得政治很遙遠，但其實政治和每一個人的生活都息息相關，選對人，會做事，選擇有責任感、有執行力、有行動力的執政者，才能夠真正加速建設和發展。
蔡英文表示，選出好的地方首長，公共建設會更完善，都市也會有更好的發展，社會福利也會更完善，能夠讓更多需要的人，得到更妥善的照顧。中央推動的許多政策，有地方政府積極合作，就能夠讓國家資源的投入，能夠更有效的發揮，也能讓人民生活，過得更幸福。
蔡英文說，如果大家放棄行使自己的權利，會有什麼樣的結果？就像影片中，里唯跟大家分享一段柏拉圖的話，「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，回家投票，才能拒絕不想要的未來。
「我們不要選出少做少錯、不做不錯的政治人物，我們也不要選出讓家鄉停滯發展的政治人物，不要選出只會送往迎來、把心力都花在做表面工夫的政治人物」，蔡英文說，當越多人願意回家投票，願意為家鄉挺身而出，再盤根錯節的地方勢力，也有被鬆動的一天，也有被改變的一天。
蔡英文說，這一次不只是在里唯的家鄉苗栗，在宜蘭、在南投還有許多縣市，大家都看到地方鄉親渴望改變的氣氛，越來越濃厚。民進黨推出的候選人到每個地方掃街，鄉親的反應也越來越熱情。這表示地方已經出現改變的氣氛，現在，要讓改變的力量更集結、更強大，就是要靠所有出外的遊子，通通返鄉，通通回家投票。
蔡英文回憶，2018年的選舉結果，讓高雄人需要2年投3次票，才能讓市政重新回到軌道。第一次就投對人，就能夠讓城市的發展不要回頭，也不要停擺。另外，也請大家共同支持18歲公民權的修憲複決案，記得投下同意票，這次門檻要超過965萬張票，大家要一起努力「衝出千萬票」。
現在距離投票只剩下10天，大家除了投票，也都要拉票，而且關鍵就在每一個人拉的這一票。「改變家鄉，就差你拉的這一票。終結黑金、派系跟地方政治，就差你拉的這一票」。
里唯所拍攝的影片，以時下年輕族群最常慣用的社群網路介面為表現方式，並以里唯曾經在自己的IG發表的限時動態做發想，以古希臘哲學家柏拉圖名言—「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」做出發，呼籲年輕人關心政治，更要為家鄉付出行動，11月26日回家投票，選擇對的人，才能讓家鄉擁有幸福。
影片中提到，政治就如同愛情都是選擇題，「選擇對的人就能擁有幸福」，影片同時回顧台灣多項重大交通建設，例如雪山隧道、國道6號及台灣高鐵都是在民進黨執政下完成，大幅縮短民眾返鄉的路程，拉近家人之間的距離，藉此強調「幸福都是來自於對的選擇」，唯有選擇對的人，才能促成家鄉的改變。
相反的，影片中也以宜蘭、南投以及里唯的故鄉苗栗為例，對手陣營推出的候選人都有黑金的背景或有所關聯，更隱喻2018年的高雄就是做了錯誤選擇，讓韓國瑜擔任高雄市長後，卻迎來一連串的荒腔走板表現，甚至中途落跑去參選總統。所幸高雄人重新選擇對的人，讓高雄市長陳其邁返鄉打拚，如今高雄重返光榮與幸福。
因此，影片在結尾呼籲，若不想讓家鄉被「糟糕的人」主宰，就是要做出對的選擇，11月26日就要回家投票，做出對的選擇，才能讓家鄉更進步、更幸福。